I mange år gik det godt for Basharat Khaliq og hans medsammensvorne.

De groomede en purung pige på blot 14 år og tvang hende til at levere seksuelle ydelser. Igennem flere år. Til mere end 50 mænd.

Betalingen var blandt andet vodka og kokain.

Men fortiden indhentede gerningsmændene.

Basharat Khaliq er nu bag tremmer frem til 2039. Ni andre har også fået lange fængselsstraffe.

Basharat Khaliq fik i 2019 20 års fængsel for sin rolle i forbindelse med systematisk misbrug af en ung, britisk pige. Foto: Foto: West Yorkshire Police

Storbritannien rystes i disse år af de såkaldte grooming-bander. Den seneste sag er fra byen Bradford.

Grooming beskriver en proces, hvor en krænker opbygger en relation til et barn eller en ung med henblik på at begå et seksuelt overgreb.

Banderne består typisk af mænd med pakistansk baggrund, som misbruger unge, fortrinsvis hvide britiske piger fra socialt udsatte hjem. Overgrebene er sket i britiske arbejderbyer som Rotherham, Rochdale, Telford, Halifax og nu senest i Bradford.

Berlingskes London-korrespondent Poul Høi har dækket sagerne indgående gennem længere tid for avisen og bor i London.

Han fortæller, at der har være en snes af de her groomingsager med identisk mønster.

»Først svigter myndighederne de unge ofre på grund af misforstået politisk korrekthed. De tror, at de gør samfundet en tjeneste ved at dække over fortrinsvis pakistanske groomere,« siger han og fortsætter.

»Når balladen så banker på, dækker de over deres svigt. I byen Rotherham var svigtet så stort og forsøget på at dække over det bagefter så omfattende, at Indenrigsministeriet til sidst afsatte byrådet og tog over,« siger han.

Det var i 2014, at der blev afdækket store myndighedssvigt i Rotherham. Det viste sig, at både politi og sociale myndigheder lukkede øjnene for mange års systematisk misbrug af unge piger – hovedsageligt begået af briter med pakistansk baggrund. Myndighederne frygtede at blive udråbt som racister og reagerede derfor ikke. En opgørelse viste efterfølgende, at 426 mænd gennem flere år misbrugte over 1500 piger. Det skete mellem 1997 og 2013.

Fire dømte mænd skandalen fra Rotherham: Sharaz Hussain, Masaued Malik, Aftab Hussain and Abid Saddiq. De fik i 2019 mellem fire og 24 års fængsel for deres misbrug af unge piger i forbindelse med såkaldt grooming. Foto: National Crime Agency

Også byen Telford har været centrum for en sag, hvor 200 mænd over en årrække misbrugte 1000 piger.

Seneste sag er så fra byen Bradford, hvor Poul Høi har læst den redegørelse, der er lavet i sagen. Den beskriver ifølge korrespondenten, hvordan to piger blev misbrugt, voldtaget og brugt til prostitution.

Den ene pige blev endda muslimsk gift ved et såkaldt nikah-bryllup, hvor den kommunale sagsbehandler var til stede. Hun kom efterfølgende i familiepleje hos sin svigerfamilie, hvor hun blev seksuelt misbrugt af sin »mand« og andre voksne mænd. Hun blev behandlet som en regulær husslave, fremgår det.

Sagen har vakt opsigt i Storbritannien, men på grund af de mange sager er det også gået hen og blevet ‘new normal’.

»Sagen fra Bradford har været dækket i alle britiske medier, men den er ikke blevet en kæmpe historie, og jeg tror, at det skyldes en vis afmatning. Der er tilbagevendende historier fra britiske byer om, at nu er 20 mænd anholdt her eller 15 mænd der for grooming af unge ofre. Den slags historier er simpelthen – som skoleskydninger i USA – blevet britisk rutine. Og det siger ikke så lidt om dimensionerne,« siger Poul Høi.

Efter myndighedernes svigt i første omgang har det britiske retssystem efterfølgende vist sin jernnæve med hårde fængselsstraffe.

Eksempelvis fik en af hovedmændene i Rotherham-sagen, Aftab Hussein, 24 års fængsel. I 2019 fik Basharat Khaliq 20 års fængsel i sagen fra Bradford.

Poul Høi fortæller, at gerningsmændene i de mest opsigtsvækkende groomingsager fortrinsvis har været muslimer.

»Det har ført til præcis den reaktion, man kan forestille sig. En fordom om, at især pakistanere er problematiske,« siger Poul Høi.

Han fortæller, at man i pakistansk-britiske kredse nu er ved at mobilisere sig for at komme groomingen til livs.

»En af de mest højtprofilerede anklagere er pakistansk, det samme er mange af de journalister og forfattere, som har krævet et opgør med seksuelle overgreb,« siger han.