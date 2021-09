Fredag var første nat i halvandet år, hvor der ikke længere var coronarestriktioner at spore i Jomfru Ane Gade.

Langt om længe var det muligt at danse og drikke øl uden restriktioner, og det gav Nordjyllands Politi lidt ekstra arbejde natten mellem fredag og lørdag.

»Der har været mange mennesker, og vi har selvfølgelig haft civilbetjente ude for at patruljere. Vi har en enkelt anholdt i detentionen, som havde fået lidt for meget indenbords. Civilpatruljen anholdt ham, fordi han ikke forlod stedet, da de bad ham om det, og han var på vej ud i et slagsmål,« forklarer han.

Den anholdte er nu i detentionen, hvor han skal afhøres senere på dagen.

Lørdag aften forsætter Nordjyllands Politi med at være til stede i Jomfru Ane Gade med både almindelige betjente og civilbetjente.

På mange måder var fredag en påmindelse om, hvordan en normal fredag aften plejer at forløbe i den nordjyske festgade, lyder det fra vagtchefen.

»Vi er lidt tilbage til før coronaen, hvor vi er til stede på samme måde, fordi der igen er rigtig mange mennesker i nattelivet.«

Den overordnede besked fra Nordjyllands Politi er en fin aften og nat i det aalborgensiske.