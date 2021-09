En narkosælger blev torsdag aften fanget på fersk gerning i et supermarked i Aalborg. Men det var ikke narkosalg, han i første omgang blev taget i.

Manden blev nemlig tilbageholdt i supermarkedet af butiksvagten, da han blev taget i at stjæle fra hylderne.

»Vi holder ham nede, men han kæmper imod,« lød anmeldelsen fra personalet i supermarkedet ifølge Nordjyllands Politis døgnrapport.

Da patruljen ankom til supermarkedet, sigtede og anholdt de manden for butikstyveri. Herefter visiterede de manden og hans taske, men inden den blev undersøgt udbrød manden, at der var hash i tasken.

Patruljen kunne hurtigt konstatere, at manden havde opmagasineret fjolletobak i bagagen. Og det var sandsynligvis ikke bare til eget forbrug. En kontrolvejning af de euforiserende stoffer viste, at der var lige knap 750 gram hash.

Foruden hashen indeholdt tasken en computer, seks mobiltelefoner og en pose chips.

Men chipsposen skulle vise sig at gemme på endnu en hemmelighed. For i posen var der et skjult rum, hvor politiet fandt et større kontantbeløb.

Alle de skjulte fangster tydede på, at manden var narkosælger, vurderede politiet, og derfor blev han foruden butikstyveriet sigtet for salg af narkotika.

Genstandene er nu blevet konfiskeret af politiet, og den sigtede kan nu se frem til et retligt efterspil.

Politiet har ikke oplyst, hvilket supermarked episoden udspillede sig i.