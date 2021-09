De sidste restriktioner er nu fjernet her i landet, så hvad gør Jomfru Ane Gade nu for at undgå smittespredning med coronavirus? Det har B.T. undersøgt.

Diskoteker og natklubber i Aalborgs berømte festgade har siden den 1. september måttet byde danselystne indenfor igen. Indtil nu har det krævet et coronapas at få adgang, men fra i dag bortfalder det krav.

Derfor er spørgsmålet, hvordan Jomfru Ane Gade griber de første dage uden nogen former for restriktioner an?

Rekom ejer 11 beværtninger i Gaden, og ifølge deres kommunikationschef Kristoffer Hjort Storm, så er der ingen tvivl om, hvad der er det klart vigtigste værktøj i kampen mod potentiel smittespredning.

»Hvis folk har symptomer eller føler sig dårlige, så opfordrer vi kraftigt til, at de bliver hjemme,« lyder hans budskab.

Hos Rekoms barer og diskoteker kommer man dog ikke til at tage nye kontrolredskaber i brug, der skal erstatte coronapasset.

»På et eller andet tidspunkt skal vi tilbage til et normalt samfund. Regeringen har nu lagt ansvaret ud til befolkningen og sagt, at nu er det op til jer,« siger kommunikationschefen.

Alligevel vil man som diskoteksgæst stadig møde et par velkendte elementer fra coronatiden.

»Vi sørger stadigvæk for at have en god hygiejne på vores barer, og der vil også fortsat være mulighed for at afspritte hænder,« fortæller han.

Kristoffer Hjort Storm siger, at meget i sidste ende afhænger af folks eget moralske kodeks.

»Vi kan kun opfordre til, at folk opfører sig ordentligt, og hvis de ikke gør det, så har vi folk til at tage sig af den slags,« slår kommunikationschefen fast.

Rekom, som blandt andet ejer Cafe Guldhornene, Fabrikken og Heidi's Bier Bar, forventer en travl aften med mange mennesker på dansegulvene. Der meldes om masser af bordbookinger - blandt andet på grund af studiestarten.