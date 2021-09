18 lange måneder har Jomfru Ane Gade lignet en skygge af sig selv.

Men nu er Gaden ved at komme op i omdrejninger igen. Onsdag aften og nat var der nemlig fyldt godt op med glade mennesker på de mange beværtninger og diskoteker i festgaden.

»Jeg har bare savnet at gå i byen uden restriktioner,« lyder det fra en af de unge kvinder, som B.T. mødte til fest i Gaden. Hun er i år tutor for nystartede studerende.

»Jeg var selv rusling sidste år, og det var bare kedeligt, hvor alt var lukket ned,« fortsætter hun.

Men kedeligt har det ikke været i år.

Natten til torsdag bød både på kys, kram og dans på bordene.

Genåbningen fejres med kys og kra. Foto: Jon Kristensen / Byrd Vis mere Genåbningen fejres med kys og kra. Foto: Jon Kristensen / Byrd

Næsten alle restriktioner for nattelivet blev nemlig ophævet den 1. september, og det var der mange af de nystartede studerende på de videregående uddannelser i Aalborg, der udnyttede.

»Nu er vi lige startet på studiet allesammen, og vi kan få et normalt studieliv. Det betyder, at vi kan få et meget bedre sammenhold,« lyder det begejstret fra en nystartet studerende.

Har I bare glemt alle opfordringerne om at holde afstand?

»De eksisterer ikke længere. Det er jo bare fedt at være tilbage igen til et normalt liv,« siger han og underestreger, at han ikke skal hjem. Han skal videre.

Allerede fra klokken 21 var der kø for at komme ind på flere af stederne i Jomfru Ane Gade, og der har været rift om pladserne, selvom genåbningen sker på en hverdagsaften.

Onsdag eftermiddag kunne Henrik Foget Jensen, der er direktør på Zurf Bar i Jomfru Ane Gade, berette overfor B.T. om næsten fuldt booket på bordbestillinger.

»Vi kan mærke, der er en rigtig stor interesse for at komme i byen igen,« fortalte direktøren, ligesom andre beværtninger bekræftede samme tendens.

Fyldt i Jomfru Ane Gade natten til torsdag. Foto: Byrd / Jon Kristensen Vis mere Fyldt i Jomfru Ane Gade natten til torsdag. Foto: Byrd / Jon Kristensen

Men selvom Jomfru Ane Gade mere eller mindre er tilbage til normalen, så har det ikke givet anledning til de store kontroverser.

Nordjyllands Politi har været til stede i gaden med civile betjente, men der har ikke været nogen meldinger om tumult.

»Det har faktisk været relativt roligt for os. Der har været masser af mennesker, men vi har ikke haft nogen sager,« fortæller vagtchef ved Nordjyllands Politi Jess Falberg.

Der er frem til den 10. september stadig krav om, at man skal vise coronapas for at komme ind på natklubberne, men det var tydeligvis ikke en hæmsko for de glade mennesker i Jomfru Ane Gade onsdag nat - tværtimod.

»Det er meget federe at komme ud og danse i stedet for bare at sidde og snakke sammen. Vi tænker ikke så meget over at holde afstand, for vi har jo vist coronapas,« lyder det enstemmigt fra tre kvinder, som B.T. mødte da da de tog en pause fra dansegulvet.