Længe har vi hørt om, at sygeplejerskerne løber hurtigt på hospitalsgangene. Og arbejdspresset er ikke blevet mindre de seneste par år med coronavirus og senest en konflikt, hvor sygeplejerskerne har nedlagt arbejdet.

B.T. har derfor søgt aktindsigt i antallet af opsigelser blandt sygeplejersker i Region Nordjylland, og her viser tallene, at der i juli og august i år er 144 sygeplejersker, der er stoppet.

Når man sammenligner med tallene fra 2019, altså før corona, så var tallet her 98. Altså har der i de to måneder i år været næsten 50 procent flere opsigelser.

Tallene indeholder både reelle opsigelser med henblik på andet job, overgang til efterløn og udløb af midlertidige ansættelser og vikariater.

Tallene viser det samlede antal opsigelser for juli og august i de seneste fire år.

»Tallene er lidt højere, end de plejer at være. Det skal jo også ses i lyset af, at der er det største antal sygeplejersker, der historisk har været, bortset fra et enkelt år, så der er flere at tage af,« lyder det fra HR-direktør i Region Nordjylland Mariane Therkelsen.

»Vi holder selvfølgelig øje med det her. Lige nu er vi ikke vildt alarmerede over det,« fortsætter hun.

B.T. har tidligere fortalt om sygeplejersker, der er stoppet, fordi de ikke har følt sig anerkendt i deres arbejde. Noget, som regionen ikke afviser, kan have en indflydelse på de høje tal.

»Der har været arbejdspres, corona og en konflikt. Det kan jo godt være, det har spillet ind også. Men det er ikke noget, vi har data på,« siger Mariane Therkelsen.

Det har været velkendt længe, at der er mangel på sygeplejersker i Danmark. Og det har også gjort, at de har måttet tænke kreativt for at få tingene til at hænge sammen på afdelingerne.

»Vi forsøger at kompensere. Der er ikke ret mange ledige sygeplejersker på landsplan, så vi bliver nødt til at tænke ud af boksen. Så vi ser på, hvad andre faggrupper som diætister og fysioterapeuter kan byde ind med,« forklarer Mariane Therkelsen.

Kommer de så til at varetage opgaver, de ikke er uddannet til?

»Nej, det kommer de ikke til. Der er mange opgaver på et sygehus, og det kan man godt tilrettelægge på en anden måde,« forsikrer hun.