København har lige nu 19 michelinstjerner fordelt på 12 restauranter.

Men mandag aften kan det komme til at se anderledes ud. Her bliver det nemlig afgjort, hvor mange restauranter, der i år skal have én, to eller tre stjerner fra den anerkendte Michelinguide.

Når stjernerne bliver uddelt klokken 20 i Stavanger i Norge, bliver det langt fra som normalt. I år foregår awardshowet nemlig online, og ikke fysisk som det plejer, hvor pressen og kokkene er tilstede.

Derudover vil Michelin Nordic-guiden ikke komme i bogform, men vil udelukkende være digital.

Som udgangspunkt vil der ske enkelte udskiftninger, men det samlede antal stjerner forbliver omkring sidste års niveau. I hvert fald hvis man spørger Berlingskes vin- og madredaktør Søren Frank.

På grund af 18 måneder med corona har det nemlig været svært for inspektørerne at foretage de nøvendige besøg. Derfor tror Søren Frank ikke på det vildeste udspil fra den franske guide.

Alligevel er der nogle restauranter i København, han udpeger til at ligge lunt i svinget til at få en eller flere stjerner.

Nye stjerner på vej

Ligenu er Geranium den eneste restaurant i København, der har tre stjerner, men restaurant Jordnær i Gentofte kunne godt snige sig op på en tredje stjerne.

»Jordnær har haft en del besøg, så det kunne godt tyde på, at de har haft dem i kikkerten, og at der enten en ny stjerne på vej, eller at man tager en stjerne fra dem,« siger Søren Frank og fortsætter:

»Men der er ingen logik i, at man sidste år gav dem to stjerner, og aflagde dem en masse besøg for så at tage en stjerne fra dem igen.«

Heller ikke Noma vil Søren Frank afvise kan få en tredje stjerne.

»De er jo altid i spil. Måske sker det, måske sker det ikke. Der er ikke noget, der decideret siger mig, at det lige bliver i år. Men de er altid favorit til en tredje stjerne, fordi de har det niveau, de har.«

Alchemist har to michelin-stjerner. Mon de får en tredje.Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Alchemist har to michelin-stjerner. Mon de får en tredje.Foto: Liselotte Sabroe

Ser man på Alchemist, forholder han sig dog noget mere skeptisk.

»Jeg har ikke noget overblik over, hvor mange besøg, de har haft. Jeg kunne tænke, at det har været svært at få bord. Derudover kan man sige, at Alchemist gik fra 0-2 stjerner sidst, så det ville være rekordhurtigt, hvis de kunne pulsere op til tre allerde,« siger Søren Frank til B.T..

Andre mulige stjerner i København kunne være Sushi Anaba, der ligger i Nordhavn. De blev sidste år 'snydt' for en stjerne på trods af, at guiden normalt ikke er bleg for at give stjerner til high end-sushi rundt omkring i verden.

»Det er meget unikt og udsøgt. Jeg synes kvaliteten er der. Hvis man kigger på, hvordan den har været anmeldt, hvor svært det er at få bord, så ligger det også lige til højrebenet, at de skal have en.«

Kokkeriet er en af de michelinrestauranter i København, der i øjeblikket har én stjerne. Og efter restauranten klokkede i det nytårsaften, hvor flere hundrede kunder stod i kø for at afhente mad, kunne man fristes til at spørge, om de mister stjernen. Det er dog svært at spå om, hvis man spørger Søren Frank.

»Det er svært at gætte på og nærmest umuligt at vide, hvem der mister en. Jeg ved ikke, hvor meget Michelin-inspektørerne følger op på det. Kender jeg dem ret, så vil de have foretaget nogle besøg selv. De vil ikke basere stjernerne på den shitstom, der har været,« siger Søren Frank og slår fast:

»Men når det er sagt, så er det ikke en af de stærkeste michelinstjerner i byen.«