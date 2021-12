Du kender nok håbet – når nogle af felterne i julekalenderen endnu er udskrabede, og den stadig kan gemme på en milliongevinst.

For de fleste bliver det ved drømmen, men for en kvinde i Odense blev den faste tradition med juleskrabekalender lidt sjovere.

»Jeg køber altid tre skrabekalendere til mig selv og mine store sønner. De vælger en hver, og så tager jeg den, der bliver til overs,« siger vinderen, der ønsker at være anonym.

Det viste sig dog at være en rigtig god idé, for lige netop den sidste kalender havde gevinst – på intet mindre end to millioner kroner.

»Jeg har før vundet 50 eller 100 kroner, men jeg havde aldrig forestillet mig, at jeg skulle vinde så mange penge,« siger den glade vinder og fortsætter:

»Jeg kunne jo læse bagpå, at der kun er en vinder af førstepræmien, så det gjorde jo bare det hele lidt mere uvirkeligt.«

61 procent af dem, der køber en julekalender skraber ét felt ad gangen op til jul – mens resten skraber felterne før tid.

Kvinden hører til den kategori, der ikke kunne vente helt til juleaften, før hun skrabede sin julekalender.

»Jeg har holdt mig godt i skindet i år, men den 10. december kunne jeg simpelthen ikke holde mig længere, så jeg skrabede resten af kalendere,« fortæller kvinden grinende og fortsætter:

»Men da jeg sad der og kunne se, at jeg havde vundet, begyndte jeg at ryste, og min mand spurgte, hvad der dog skete, og så sagde jeg: ‘Jeg tror altså, vi har vundet to millioner,’”.

Vinderen fra Odense har efter længere tids sygemelding mistet sit job. Derfor falder pengene også på et tørt sted.

»Pengene kommer på et meget dejligt tidspunkt, men vi ved ikke rigtig, hvad pengene skal bruges på endnu. Vi skal nok ud at rejse sammen, når det bliver muligt igen,« siger hun.