Tirsdag falder der dom i bestikkelsessagen mod tidligere afdelingschef i Rigspolitiet Bettina Jensen og konsulent Mariann Færø.

Ét centralt spørgsmål står stadig ubesvaret – ligegyldigt hvilken retning dommen går.

Hvordan kunne Mariann Færø få 4,6 millioner kroner for et halvt års arbejde – heraf 2,2 millioner kroner på bare en måned?

Svaret får vi aldrig, for anklagemyndigheden har valgt ikke at forfølge det spor.

Bettina Jensen og Mariann Færø kræves idømt henholdsvis to års fængsel og ti måneders fængsel.

Over seks retsdage har specialanklager Søren Harbo fra Københavns Politi forsøgt at løfte beviser for, at de 790.250 kroner, Bettina Jensen har modtaget af sin konsulentveninde Mariann Færø, er bestikkelse.

Pengene modtog hun, samtidig med at Færø fik store honorarer af Rigspolitiet for at bistå med rekruttering.

Men politiet har altså ikke forsøgt at løfte en bevisbyrde for, at de millioner, som Mariann Færø modtog af Rigspolitiet, var overbetaling. Og skulle skatteborgerne have et krav til gode, er de penge gået tabt.

Det fortæller Trine Baumbach, der er professor i strafferet ved Københavns Universitet.

Mariann Færø er sammen med Bettina Jensen hovedperson i bestikkelsessag. Foto: Fra TV3 'Købmænd på første klasse'

»Generelt skal anklagemyndigheden, for at det kan føre til en dom, løfte en bevisbyrde for, at der ikke er lavet noget for pengene. Det kan være svært med konsulentydelser, hvis ikke man har været en flue på væggen, da arbejdet blev udført. Kan anklageren ikke løfte bevisbyrden, forbliver det en mistanke, og pengene er tabt,« siger hun.

B.T. har tidligere forsøgt at granske Mariann Færøs arbejdsindsats for de store honorarer.

Et regnestykke eksemplificerer, hvad der er på spil: I to af de mest lukrative måneder – oktober og november 2011 – fakturerede Mariann Færø for 444 timers arbejde. Det vil sige en arbejdsdag på i gennemsnit 11 timer.

Derudover sendte Færø yderligere regninger for 706.000 kroner for noget, der på regningen blev kaldt ‘kompetenceafdækning’, og som ikke var på timebasis. Altså fik Færø cirka 17.000 kroner om dagen udover de 11 timers arbejde, hun fakturerede timer for.

Måneden efter – i december 2011 – sendte Mariann Færø regninger for 2,2 millioner kroner for blot en måneds arbejde.

Forskningschef ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Roger Buch har tidligere i B.T. kaldt det 'fysisk umuligt', at Mariann Færø kan have løftet opgaver for så mange penge.

»Enten har Rigspolitiet betalt for arbejde, som ikke er udført, eller også har konsulenten fået voldsomt høje honorarer for arbejde, som kan løftes på kort tid,« lød hans analyse, da B.T. første gang dykkede ned i sagen i 2017.

Med hjælp fra revisionsfirmaet PwC forsøgte Rigspolitiet i 2018 at finde hoved og hale i, hvad Mariann Færø har lavet for de mange millioner kroner. Men forgæves. Revisorerne manglede dokumentation, men kunne heller ikke afvise, at der var blevet arbejdet for pengene.

Og heri ligger måske forklaringen på, at anklagemyndigheden ikke har forsøgt at løfte den del, der handler om overbetaling.

Få overblik over sagen her Siden 2016 har B.T. afdækket, hvordan Bettina Jensen som magtfuld chef for Koncernservice i Rigspolitiet hyrede tre konsulenter for 43,3 millioner kroner på blot tre år fra 2011 til 2013. De tre konsulenter er Mariann Færø (10,5 millioner kroner), Christine Thorsen (9,6 millioner kroner) og Christian Behrens fra firmaet Konsulentgruppen Strandgade (23 millioner kroner). Opgaverne kom ikke i udbud, og store udbetalinger på få måneder førte til mistanke om overbetaling og vennetjenester. Bettina Jensen blev i februar 2017 fyret og politianmeldt som konsekvens af mistanken om vennetjenester og brud på udbudsloven. Kort efter – i marts 2017 – viste en rapport, at Rigspolitiet i flere år havde set stort på udbudsloven, når konsulenter skulle hyres. Senere viste yderligere en rapport fra revisionsselskabet PwC, at Rigspolitiet havde problemer med udbudspligten ved indkøb for 2,5 milliarder kroner i perioden fra 2013 til 2016. I november 2020 kunne B.T. så afdække, at Bettina Jensen modtog 790.250 kroner af Mariann Færø på sin private bankkonto. Ifølge Rigspolitiets mistanke som modydelse for de opgaver for 10,5 millioner kroner, som Mariann Færø fra 2011 til 2013 fik af Rigspolitiet og Bettina Jensen. Ud over pengeoverførsler har Bettina Jensen og Mariann Færø udvekslet pelse og skønhedsoperationer under mistænkelige omstændigheder. I marts 2021 blev der så rejst tiltale mod både Bettina Jensen og Mariann Færø efter straffelovens paragraf om bestikkelse. Strafferammen er op til seks års fængsel.

»Sager om økonomisk kriminalitet kan være meget komplicerede, og står man i en situation, hvor der er en alvorligere paragraf i spil, så kan det give mening at skære anklagen til, så den kun handler om den alvorlige forseelse,« siger Trine Baumbach.

Trine Baumbach fortæller, at overbetaling typisk vil være mandatsvig, der har en lavere strafferamme end bestikkelse.

Både Bettina Jensen og Mariann Færø er udelukkende tiltalt efter de såkaldte bestikkelsesparagraffer.

Anklagemyndigheden har tidligere haft held til at dømme en offentlig chef for bestikkelse og mandatsvig på samme tid.

Det skete i den såkaldte Atea-sag, hvor flere offentlige topchefer modtog ure, Dubai-ture og it-udstyr. En it-chef i Region Sjælland fik i 2019 to års ubetinget fængsel for både bestikkelse og mandatsvig.

Mariann Færø har tidligere til B.T. og også i retten forklaret, at hun arbejdede rigtigt meget i perioden.

»Jeg har også i de to måneder (oktober og november 2011, red.) måtte tage aftener og weekender i brug. Jeg har arbejdet mere end 37 timer om ugen, og jeg har kunnet levere ydelserne over alle dage i månederne og ikke bare på hverdage,« har hun tidligere forklaret.

I alt fik Mariann Færø udbetalt 10,5 millioner kroner af Rigspolitiet fra 2011 til 2013.

Det eneste økonomiske krav anklagemyndigheden har gjort gældende, er en konfiskation af det potentielle bestikkelsesbeløb på 790.250 kroner.