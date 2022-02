»Latterlig opførsel.« »Mega dårlig stil.« »Sølle at gøre sådan noget.«

Folk i Facebook-gruppen 'FestiWalthers rundkørsel' er mildest talt sure.

Årsagen er, at Smukfest-maskotten Walther, der er placeret i rundkørslen mellem Vroldvej og E45 i Skanderborg er blevet udsat for hærværk.

Gruppen har over 500 medlemmer, og skulpturen af Walther er med til at skabe et meget stærkt lokalt sammenhold, hvor borgerne pynter Walther op til årstiderne samt laver arrangementer, hvor den store figur spiller en central rolle.

Til jul var den udsmykket med nissehue og til nytår med en raket og en stor fadøl.

Administrator i Facebook-gruppen ’Festiwalthers Rundkørsel’, Jens Hvalsøe, har heller ikke meget til overs for personen eller personerne, der står bag hærværket.

»Man sidder tilbage med en følelse af, at den kærlighed og det sammenhold, som festivalen står for, nok er noget, som de, der har gjort det her, ikke har mødt så meget eller trænger til mere af,« siger han til Lokalavisen Aarhus, der først skrev om hærværket.

Førhen stod Walther-figuren kun i rundkørslen i forbindelse med Smukfest, men lokale i Vrold spurgte festivalen, om det var en figur, der kunne få lov at stå året rundt, og det sagde festivalen ja til.