»Det er egentlig en meget omskiftelig vejrsituation, vi er inde i.«

Sådan lyder det tidligt torsdag morgen fra den vagthavende meteorolog ved DMI, Erik Hansen. Og hvad betyder det så for torsdagens vejr?

Ikke noget særligt spændende, hvis du håber på solstrejf og blå himmel.

Vejret bliver tværtimod ret trist:

»Der er udsigt til en lidt grå dag,« forklarer meteorologen.

Det skyldes, at der først og fremmest er en varmfront på vej ind over landet – og med sig trækker den en del skyer allerede fra morgenstunden. Særligt over Sjælland og Bornholm.

I det vestlige Jylland er det derudover allerede begyndt at regne, og det regnvejr trækker i løbet af formiddagen videre hen over resten af landet.

Et lysglimt kan dog være, at der »som udgangspunkt ikke er så frygtelig meget vind,« som Erik Hansen forklarer det.

Den kommer til at lægge ud med at være svag til jævn fra vest, men ved kysterne kan den i løbet af dagen blæse en lille smule op, så den kommer op på at være en frisk vind.

Derudover kan det være en god idé at være lidt ekstra opmærksom, hvis du skal ud i trafikken i det jyske i eftermiddagstimerne. Der kan nemlig komme lokal dis og tåge:

»I løbet af eftermiddagen bliver det mest opholdsvejr i Jylland, dog stadig med lidt byger og i den forbindelse stedvis lidt dis og måske tåge. Det er det, der kommer på bagsiden af varmfronten,« forklarer meteorologen.

Nogenlunde samme vejrtype står vi også til at få de kommende dage.

»Det er egentlig en meget omskiftelig vejrsituation,« siger Erik Hansen og fortsætter:

»Vi henter vejret vestfra de kommende dage, og det vil sige, at vi henter det fra det milde hjørne her om vinteren. Det giver dagtemperaturer på fem-syv grader, men også en forholdsvis fugtig luft, som betyder mange skyer.«

Fredag får vi derfor også skyer og i løbet af dagen også regn:

»Til aften og nat klarer det op igen, men der kan vi få byger, der kan være med slud og hagl og temperaturer ned til lige over frysepunktet,« siger Erik Hansen.

Ser man på vejrsituationen for landets fire største byer torsdag, fordeler det sig således:

Aalborg, Aarhus, Odense og København

»Det er alle variationer over samme tema. Det er sådan set bare timingen, der er forskellen,« forklarer den vagthavende meteorolog.

København slipper afsted med en mest tør formiddag, hvor skyerne så langsomt vil blive lavere, og omkring middag kommer der regn.

I Odense begynder regnen at falde i løbet af morgentimerne, mens det allerede er i gang i Aalborg.

»Og der går ikke længe, før det kommer til Aarhus,« siger Erik Hansen.

Temperaturen og vinden bliver stort set den samme for alle fire byer.

»Men man kan sige, at opklaringen kommer først til de vestlige byer. Det er ikke en flot opklaring, men det, vi kalder opholdsvejr med lidt byger. Det kommer nok omkring 16-tiden i Aalborg og Aarhus, og så ved 18-tiden når det til København.«