Over 100.000 færre billetter blev afsat til Fed Fredag i Tivoli Friheden i Aarhus i forhold til i 2019.

Det er resultatet, efter den sidste koncert for i år blev afholdt fredag 10. september.

Besøgstallet var på præcis 65.597 mod 176.394 i 2019. I 2020 var der ingen koncerter på grund af corona.

»Jeg havde håbet og troet på mere, så det er skuffende,« fortæller Tivoli Frihedens direktør Henrik Ragborg Olesen til B.T.

I alt blev der afholdt 18 koncerter mod de sædvanlige 22. Bedst besøgte koncert var tv-2, som tiltrak 4.698 gæster.

Ifølge tivolidirektøren er der dog tre naturlige forklaringer på, hvorfor resultatet er blevet, som det er.

»Vores gæster plejer at bruge deres sæsonkort til at få adgang til koncerterne. I år har vi kun solgt 22.000 sæsonkort, hvor vi plejer at sælge omkring 60.000,« fortæller han og tilføjer:

»Dernæst har det været mere bøvlet i år. Vores gæster har på grund af corona skullet købe billet, selvom de havde sæsonkort, og det sætter bare nogle begrænsninger.«

»Og så har vi kunnet mærke, at vores gæster – eller manglende gæster – ikke har haft det samme behov for musik i store forsamlinger, som de plejer. Det er de tre primære årsager.«

De manglende koncertgæster kommer ikke til at have stor betydning for Tivoli Frihedens samlede regnskaber.

Og Henrik Ragborg Olesen er også allerede begyndt at se frem mod næste års koncerter.

»Jeg er meget optimistisk. Gæsterne er på vej tilbage, det kan vi bare se på vores sidste koncert i år med tv-2, som var den bedst besøgte,« siger han og tilføjer:

»Jeg håber, vi blæser afsted i 2022, hvor vi sætter ekstra ressourcer af. Vi får et helt vildt godt program, og så tager vi vores nye, flotte scene i brug.«

Ifølge direktøren er det planen, at den første koncert løber af stablen 6. maj 2022.