Er du fra Aarhus eller omegn, så har du måske stiftet bekendtskab med ejendommen Constatia 2, der ligger i idylliske rammer ved Brabrandsøen.

Gennem de seneste 16 år har det nemlig været et kendt og yndet sted at afholde konfirmation, bryllup, barnedåb, konferencer og selskaber.

Og nu kan stedet faktisk blive dit – I hvert fald hvis du har 12,5 millioner.

Det er prisen, stedet lige nu er blevet sat til salg for hos EDC Poul Erik Bech. Det skriver de nuværende ejere i en pressemeddelse.

»Vi vil gerne stoppe, mens vi stadig er på toppen og stadig synes, det er sjovt. Vi havde egentligt planlagt at sælge vores hjertebarn, som vi har bygget op gennem de sidste 16 år, inden corona ramte, men da corona ramte, mente vi ikke, at det var det rigtige tidspunkt at slå til og sælge på,« siger Birgit Astrup i pressemeddelelsen og fortsætter:

»Derfor har vi ventet til nu, hvor der lige er åbnet fuldt op igen. Vi har altså ikke supertravlt med at sælge og vil vente til den rette køber melder sig på banen.«

Sammen med Svend Erik Søfelt har hun selv tegnet og opbygget stedet og siden drevet blandt andet restaurant og café.

»Vi er stolte og glade for det fantastiske sted, vi har skabt. Det er en fantastik grund, fantastiske lokaler og en fantastik beliggenhed ved Brabrandsøen med smukke sommersolnedgange,« fortæller Svend Erik Søfelt.

Hos EDC Erhverv Poul Erik Bech er de glade for, at ejendommen er havnet i lige netop deres hænder.

»Det er vel nok Aarhus' smukkest beliggende festsale. Det er et helt særligt sted på en sjælden god adresse, drevet som restaurant, café, festlokale, overnatning, møder og workshops,"« fortæller Frank Heskjær, der skal formidle salget af ejendommen.

Ejendommen ligger på Norringholmsvej 32 i Viby -–få kilometer fra Aarhus.