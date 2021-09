3.7 millioner kroner.

Så stor er den bøde, tøjkæden Kaufmann skal betale for at have delt oplysninger om priser og tilbudskampagner med en konkurrerende tøjkæde.

Det skriver Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i en pressemeddelelse.

Axel Kaufmann ApS, der står bag tøjkæden »Kaufmann« og har hovedkontor i Aarhus, har erkendt at have overtrådt konkurrenceloven og har vedtaget en bøde på 3.700.000 kroner.

Overtrædelsen er sket i perioden november 2014 til december 2017, hvor Axel Kaufmann har udvekslet informationer med en anden virksomhed, Hugo Boss.

Informationerne handlede eksempelvis om virksomhedens påtænkte salgspriser og rabatter ved udsalg og kampagner.

»Det er en grov overtrædelse af konkurrenceloven, når konkurrerende virksomheder udveksler priser. Det ødelægger den effektive konkurrence og fører kunderne bag lyset,« fortæller vicedirektør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Bitten Thorgaard Sørensen, og tilføjer:

»Nogle af tøjkædernes kunder kan derfor have betalt mere for tøj, end de ville have gjort, hvis de to konkurrenter ikke havde talt sammen.«

I efteråret 2018 foretog Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen en række uanmeldte kontrolundersøgelser hos virksomheder i den danske tøjbranche, og her kom styrelsen i besiddelse af materiale, der indikerede, at Kaufmann havde overtrådt konkurrenceloven.

Det blev der to sager ud af, og den ene er altså nu afsluttet. Den anden er oversendt til Statsadvokaten for Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) til videre behandling.

»Vi har valgt at betale en bøde for at få afsluttet sagen. Den historiske informationsudveksling, der nu har udløst bøden, var i bagatelafdelingen og har ikke haft nogen skadevirkning på markedet, men vi accepterer konkurrencemyndighedernes holdning,« fortæller administrerende direktør Henrik Kaufmann i en pressemeddelelse og fortsætter:

»Vi glæder os nu over afslutningen af denne sag og vil herefter se frem af.«

Derudover har Kaufmann besluttet at lade den anden sag vedrørende informationsudveksling mellem Kaufmann og HUGO BOSS gå sin gang ved Sø- og Handelsretten og har ikke yderligere kommentarer til sagen på nuværende tidspunkt, lyder det.

Bødens størrelse er fastsat ud fra overtrædelsens grovhed og varighed samt størrelsen af Kaufmanns omsætning.