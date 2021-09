I 30 år har Søren Sætter Lassen haft sin faste gang på Det Kongelige Teater. Nu er det slut.

De fleste kender måske den 66-årige skuespiller fra tv, hvor han blandt andet har spillet rollen som August Molin i TV 2’s ‘Badehotellet’, ligesom han har haft roller i tv-serier som ‘Bryggeren’ og ‘Forbrydelsen’.

Men det er som ansat på Det Kongelige Teater, at han i tre årtier har hævet sin faste løn.

Tre gange er han blevet belønnet med Reumert-statuetter for sine præstationer på de skrå brædder.

Senest for rollen som ' Salieri' i forestillingen ‘Amadeus’, hvor juryen i 2019 fremhævede hans ‘psykologiske træfsikkerhed og suveræne musikalitet’.

Men arbejdet har også budt på andet end roser. I 2012 var Søren Sætter Lassen udsat for en alvorlig ulykke på teatret, da en 500 kilo tung væg fra en scenografi væltede ned over ham.

»Jeg siger tak til Vorherre for, at jeg stod på det rigtige sted på det tidspunkt. Havde jeg stået fem centimeter den anden vej, så var jeg formodentlig død eller havde brækket halsen og siddet i kørestol nu,« sagde han bagefter til Berlingske.

»Jeg er også taknemmelig for, at jeg ikke opdagede, hvad der var ved at ske. Selvfølgelig kunne jeg måske have nået at løbe væk, men hvis jeg bare lige havde vendt hovedet for at se, hvad der skete, så var jeg jo blevet smadret i hele ansigtet.«

Ulykken fik ham til at overveje at kvitte jobbet som skuespiller, men efter en sygemelding og genoptræning vendte han alligevel tilbage til scenen og spillede siden flere store roller. Men nu er det altså slut.

Om sin exit siger han ifølge Billed Bladet:

»Det lyder meget dramatisk, men det er ikke særlig dramatisk. Det er jo ikke fordi, jeg på den måde aldrig skal være på Det Kongelige Teater mere,« siger han og forsikrer, at han har lagt sit nummer. Så teatret kan bare ringe, hvis de har en rolle, der står Søren Sætter Lassen på.

Indtil videre har han dog sidste arbejdsdag, når der den 12. november for sidste gang er tæppefald for forestillingen ‘Den indbildte syge’.