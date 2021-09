Tre omdiskuterede lejemål i Blågården på Nørrebro bliver opsagt. Det fastholder et flertal i boligselskabet Fsbs organisationsbestyrelse.

En eller flere i de tre husstande er blevet idømt fængselsstraffe på op til ni måneder i forbindelse med en Rasmus Paludan-demonstration på Blågårds Plads i 2019.

Demonstrationen, hvor den racismedømte leder af Stram Kurs, Rasmus Paludan, satte ild til en koran, endte i store optøjer mod politiet, og 32 personer blev anholdt.

Blandt andet medlemmer af de tre familier, der bor i Blågården. Familiemedlemmerne er siden blevet idømt fængselsstraffe for deres rolle i optøjerne, og derfor har Fsb valgt at opsige familiernes lejemål.

I slutningen af august stemte Fsbs repræsentantskab dog for at trække opsigelserne tilbage. Det gjorde de blandt andet efter en gruppe beboere i Blågården tilkendegav, at beboerne i de tre lejemål ikke skaber utryghed i området.

Men nu har et andet organ i boligselskabet altså erklæret sig uenige i den afgørelse og fastholdt, at lejerne skal smides ud.

Den interne uenighed i boligselskabet betyder, at det nu er et ekstraordinært repræsentantskabsmøde, der skal afgøre familiernes fremtid.