Selvom du har fået begge vaccinestik, så kan smitte med covid-19 stadigvæk ramme dig hårdt.

Det står klart efter, at senfølgeklinikken på Odense Universitetshospital har haft det første besøg af en coronapatient, der er færdigvaccineret, og som altså er blevet behandlet mod senfølger. Det skriver Radio4.

»Det, der typisk fylder, er, at man har den her udtalte mangel på energi, som gør, at man ikke kan gøre de ting, som man plejer at gøre,« siger Karen Mølgaard Christiansen, som er læge på senfølgeklinikken på Odense Universitetshospital til Radio4 Morgen.

Hun fortsætter:

»Man kan ikke leve sit liv, som man plejer at gøre; man har simpelthen ikke den samme energi. Vi plejer at sige, at man er lidt ligesom en gammel mobiltelefon, der ikke kan holde strøm, man kan for så vidt det, man plejer, men man kører lynhurtigt død.«

Det er formentlig dem, der har været udsat for en høj grad af virus og som samtidig har et immunforsvar, der reagerer uhensigtsmæssigt, der kan risikere at få senfølger på trods af fuldendt vaccination. Det fortæller Lars Østergaard, professor i infektionssygdomme og overlæge på Aarhus Universitetshospital, til radioen.

Ifølge professoren vil vaccinerne dog reducere graden af sygdom, som man udvikler, hvis man er så uheldig at blive smittet.

B.T. har tidligere beskrevet, hvordan et stort internationalt studie har kortlagt mere end 200 langvarige symptomer, som opleves af folk, der har været syge med covid-19.

Nogle af de mest almindelige symptomer er træthed og såkaldt 'brain fog', som er en tilstand af træthed med koncentrationsbesvær.

Et dansk studie, der har været publiceret i det anerkendte medicinske tidsskrift The Lancet, har vist, at langt de fleste, som ikke har været alvorligt syge af corona, heller ikke oplever alvorlige senfølger.