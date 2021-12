Fyns politi måtte i weekenden rykke ud til et noget usædvanligt biltyveri.

Nogle vil måske mene, at opskriften på det perfekte biltyveri er en ukendt gerningsmand og en bil, der ikke skiller sig ud fra mængden. Ingen af de forskrifter blev dog fulgt under et biltyveri lørdag, ifølge Fyens.dk.

Et pizzeria på Vesterbro i Odense fik nemlig stjålet deres udbringningsbil lørdag aften af en uventet og sulten biltyv.

Biltyven var en fuld 55-årig mand, der lige havde købt og betalt for sin pizza på pizzeriaet.

Da han forlod pizzeriaet valgte han noget utraditionelt at sætte sig ind i en udbringningsbil og selv køre sin pizza hjem.

»Han var skarpt forfulgt af et pizzabud fra samme pizzeria, der havde taget en anden bil. Det gjorde det forholdsvist nemt at gå til politiet, og manden blev anholdt på stedet,« siger vagtchef ved Fyns Politi, Henrik Strauss.

Om den 55-årige pizzakunde havde betalt for udbringningl, ved vagtchefen, ifølge Fyens.dk, ikke.

Dog står det klart, at den 55-årige mand efter episoden bliver sigtet for tyveri.