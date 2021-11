Der har været rift om tidsbetillingerne, efter det blev umuligt at få en PCR-test uden at bestille i forvejen.

I skrivende stund er næste ledige tid to dage frem på kommunens indtil videre eneste PCR-teststed, Aalborg Universitetshospital Syd.

Fredag åbner endnu et PCR-teststed i kommunen, nemlig på adressen Vejgaard Bymidte 8.

Men her er historien den samme, og du skal ligeledes frem til lørdag 13. november, før næste ledige tid dukker op.

Dog er der to lynteststeder i byen.

Det er i Aalborg Lufthavn, der har åbent 8-20 i hverdagene og 10-17 i weekenderne.

Det andet lynteststed ligger på Gammeltorv inden for samme tidsrum som i lufthavnen.

I Aalborg Kommune har der de seneste syv dage været 375 bekræftede tilfælde af coronasmittede borgere.

Coronapasset bliver genindført fredag 12. november.

Så skal du på restaurant, diskotek eller besøge en på plejehjem, skal du nu have en frisk negativ coronatest med eller et coronapas, der viser, at du er fuldt vaccineret.