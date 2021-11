»Han dør til sidst.«

Kommentaren bliver lynhurtigt og ganske kort skudt ud i lokalet af din gode ven eller kollega. Men den har stor betydning for dig – og gør dig vred.

Du var nemlig kun kommet til afsnit tre, men har lige hørt, hvad der sker med hovedpersonen i afsnit otte. En spoiler alert har ramt dig.

Du er dog ikke alene. I en undersøgelse fra Telmore svarer 40 procent af nordjyderne, at de på et tidspunkt har fået spoilet handlingen i en serie eller en film af venner, familie eller kollegaer.

Mens 55 procent svarer, at de aldrig har oplevet den type ærgrelse, når de eksempelvis tygger sig gennem Squid Game eller Kastanjemanden.

Men måske peger fingeren også over mod dig selv?

29 procent af nordjyderne indrømmer nemlig, at de selv har spoilet en serie eller film overfor andre. 59 procent svarer 'nej' til det samme spørgsmål.

Tre gode råd til at undgå spoilere Sig fra, hvis en samtale om serier med din ven, kollega eller familie tager en uønsket drejning – de kan ikke vide, at du ikke er helt up-to-date på de nyeste afsnit af din yndlingsserie.

Hold dig langt væk fra sociale medier og filmsider som IMDB og Rotten Tomatoes, indtil du har set det nyeste afsnit. Det kan være svært, men det er den sikreste måde.

Installér et program eller en app, der fjerner opdateringer om serier, du ser, fra dit nyhedsfeed. Der findes blandt andet flere udvidelsespakker til Google Chrome, der kan hjælpe dig på vej. Kilde: Telmore

»Vi taler om en reel spoilerkultur, der har vokset sig stor i den digitale virkelighed,« siger Carsten Løvenkrands, der er Product Owner & Product Manager hos Telmore.

Flow tv'ets tilbagegang har ifølge manageren skabt grobund for en ny kultur.

»Nu streamer vi i stedet. Derfor ser vi sjældent de samme serier og endnu sjældnere, ser vi dem samtidigt. Alligevel er de et populært samtaleemne blandt venner, familie og kollegaer, og det skaber altså gode vilkår for spoilers,« forklarer han.

På landsplan svarer 39 procent af danskerne, af de har fået spoilet handlingen, mens 29 procent indrømmer, at de selv har gjort sig skyldige i den upopulære 'kunstart'.