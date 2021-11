Efter to modbydelige overfald i løbet af få timer er en mand for anden gang i år dømt for vold mod sin kæreste.

3. november blev den 31-årige mand ved Retten i Hjørring idømt et års ubetinget fængsel, for at have tæsket sin kæreste af to omgange mellem 13. og 14. september i år.

Det første overfald skete om aftenen på en adresse i Frederikshavn.

»Kæresten vågner i løbet af aftenen ved, at den 31-årige står over hende på sofaen og begynder at slå hende talrige gange med knyttet hånd,« siger anklager ved Nordjyllands Politi, Mathias Nysum Petersen.

Ifølge kvindens egen forklaring slog han hende omkring 40 gange overalt på kroppen og i hovedet. Hvorefter han trak hende rundt i lejligheden og kastede hende ind i ting.

Herefter forlod den 31-årige lejligheden, og kæresten, der er to år yngre, faldt i søvn.

Der er tale om to misbrugere, som begge skulle påbegynde misbrugsbehandling dagen efter. Og derfor, forklarede den 31-årige i retten, havde han taget en stor mængde stoffer, inden han skulle starte afvænningsforløbet.

»Gerningsmanden forklarede, at han ville slutte af med det, han kaldte 'en ordentlig tur'. Så han tog et hav af piller,« siger anklageren.

Men efter det første overfald, vendte den 31-årige mand tilbage til lejligheden for igen at overfalde kæresten.

»Han kom tilbage omkring klokken seks om morgenen. Her går han helt amok. Han smadrer en stol, tager et af stolebenene og slår kæresten i hovedet med det, presser det op mod hendes strube og slår hende igen og igen,« siger Mathias Nysum Petersen.

Efter de to overfald havde kvinden fået adskillige skader. Hun brækkede fem ribben, fik skader på sin milt, ligesom hun fik en dyb flænge på sin fod efter at være blevet slæbt hen over nogle glasskår.

Overfaldet blev opdaget af to ansatte i kommunen, som stod for den misbrugsbehandling, som kæresteparret skulle til at begynde på. De forklarede, at de havde forsøgt at ringe og minde de to misbrugere om opstarten. Da de ikke kunne få telefonisk kontakt, var de taget ud på adressen.

»Her opdagede de, hvad der var sket og fik ringet 112 og kvinden blev kørt på sygehuset og den 31-årige mand blev anholdt,« forklarer anklageren.

I retten nægtede den 31-årige sig skyldig.

»Han forklarede, at han slet ikke havde været hjemme den aften, men at han havde været hos en kammerat i Hjørring, hvor de havde taget de her piller,« siger anklageren.

Men den forklaring holdt ikke i retten, da vidner bekræftede de hændelser, som kæresten beskrev.

Dommen for overfaldet blev takseret til en ubetinget fængselsstraf på ni måneder. Dertil udløste overfaldet yderligere tre måneder, da den dømte tilbage i januar fik en dom på tre måneders betinget fængsel for vold mod den samme kæreste. Den gang blev han dømt for at spraye hende i ansigtet med peberspray.

Den dømte modtog dommen og forbliver fængslet. Noget han har været sin han blev anholdt 14. september.