Hvis du havde set frem til en festlig aften i Jomfru Ane Gade i weekenden, så skal du måske lige genoverveje, hvis du ikke vil have en klækkelig bøde.

I hvert fald hvis du er blevet dømt for vold, våbenbesiddelse eller lignende.

For en ny lovgivning, der trådte i kraft 1. juli i år, gør, at personer, der er dømt for disse forhold, kan idømmes et forbud mod at gå på barer, diskoteker og lignende i tidsrummet fra klokken 00.00 til klokken 05.00, ligesom de heller ikke må opholde sig i såkaldte 'nattelivszoner' i det pågældende tidsrum. Uanset hvor i landet, man er idømt sin straf.

Og en sådan nattelivszone bliver den populære festgade i Aalborg, Jomfru Ane Gade, fra 4. november. Det oplyser Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

En person kan idømmes et nattelivsforbud efter straffelovens § 79 c ved overtrædelser af straffeloven vedrørende personfarlig kriminalitet og hærværk med videre

overtrædelser af lov om knive og blankvåben

overtrædelser af lov om våben og eksplosivstoffer Kilde: Nordjyllands Politi

»Den tætte koncentration af serveringssteder i særligt Jomfru Ane Gade tiltrækker mange mennesker, og det giver et specielt festmiljø med mange påvirkede personer på et relativt lille område. Nattelivszonen kan være med til at øge trygheden for det store flertal, fordi man målrettet lukker området for de personer, som begår lovovertrædelser i nattelivet og idømmes et nattelivsforbud,« oplyser politidirektør ved Nordjyllands Politi, Anne Marie Roum Svendsen.

Hun understreger at den nye nattelivszone ikke vil skabe hindringer for festglade unge, der overholder loven.

Hvis man overtræder forbuddet, vil man ved første tilfælde få en bøde på 10.000 kroner. Gentages overtrædelsen er straffen som udgangspunkt 30 dages fængsel.

Det nye forbud giver nogle ekstra ting at holde øje med for politiet, når de lægger turen forbi festgaden.

»Når vi patruljerer i nattelivet, kommer vi til at holde øje med, om personer, der idømmes et nattelivsforbud, overtræder det. Det bliver en naturlig del af det arbejde, vi allerede udfører i nattelivet, med at sikre tryghed, lov og orden,« siger Anne Marie Roum Svendsen.

Nattelivszonen gælder til og med 3. november 2023 med mulighed for forlængelse.