Der er cirka 48 timer til, at champagnepropperne skydes afsted, nytåret skåles ind og himlen bliver lyst op af farverigt fyrværkeri.

Men nytårsaften er - som det også var tilfældet i fjor - ikke som den plejer.

For midt i en pandemi, med et helt frisk smittetal på over 23.000, presser et spørgsmål sig på:

Hvordan kan man holde en 'corona-ansvarlig' nytårsaften?

Nytårsaften i 2020 Foto: Tobias Kobborg Vis mere Nytårsaften i 2020 Foto: Tobias Kobborg

B.T. har bedt fem eksperter komme med deres råd til din nytårsaften og samtidig selv fortælle, hvordan de skal fejre den traditionelle begivenhed.

Hans Jørn Kolmos, professor i klinisk mikrobiologi på Syddansk Universitet:

»Jeg skal fejre nytår sammen med et par ganske få venner. Vi bliver en fem til seks stykker, og det er folk på vores alder. De er alle vaccinerede, og de, som har været sammen med nogen, tester sig på forhånd. Vi skal være så sikre som muligt på, at vi ikke tager smitte med ind,« siger Hans Jørn Kolmos.

Det gode råd:

»Man ser jo oftest nogle andre nytårsaften end i julen, og derfor skal man tage sig et par ekstra forholdsregler. Hvis man har symptomer, skal man selvfølgelig blive hjemme, og hvis man har en mistanke om at være smittet, bør man tage en test for en sikkerheds skyld. Og ellers synes jeg, at Søren Brostrøms opfordring om at holde en stille nytårsaften er ganske fornuftig.«

Christian Wejse, overlæge og professor ved Institut for Klinisk Medicin på Aarhus Universitet:

«Vi skal ses med to sæt gode venner, som har jævnaldrende børn, og som vi ser i forvejen. Vi bliver ni og tager en test på forhånd,« siger Christian Wejse.

Det gode råd:

»Det er en god idé at tage en test på forhånd, men ellers handler det om at følge myndighedernes råd om at se så få som muligt og begrænse mængden af alkohol. Det er vigtigt, at vi undgår meget store forsamlinger, hvor smitten eksploderer.«

Er dine nytårsplaner anderledes i år, end de normalt ville have været?

Torben Mogensen, speciallæge og formand for Lungeforeningen:

«Vi har aflyst vores fest, så vi skal kun være sammen med vores svoger og svigerinde, og bliver dermed 4. Oprindeligt skulle vi have været 12, men vi tager ikke chancen med corona,« siger Torben Mogensen.

Det gode råd:

«Det klart vigtigste råd er at, at alle tester sig selv med en hjemmetest eller får taget en kviktest før deres nytårsaften. Det er ikke en 100 procent garanti, men meget vigtigt alligevel.«

Jens Kjølseth Møller, speciallæge i klinisk mikrobiologi på Aarhus Universitet:

«Jeg skal holde med seks andre fra min nære familie, og vi kommer til at teste os selv på forhånd,« siger speciallægen.

Nytårsaften i 2020 Foto: Tobias Kobborg Vis mere Nytårsaften i 2020 Foto: Tobias Kobborg

Det gode råd:

»Vi kommer til at tænke over et par ting. Der skal være god ventilation, og så skal man holde ting adskilt, så de samme ting ikke går på tur. Det er en stor faldgrube. Det kan eksempelvis være en vandkande eller lignende.«

Nils Strandberg, tidligere direktør i Statens Serum Institut:

»Vi skal være seks sammen, som kender hinanden. Vi ses regelmæssigt, så vi tager ikke en test før, men under normale omstændigheder havde vi været flere til nytår,« siger den tidligere direktør.

Det gode råd:

»Hvis du vil holde nytårsaften handler det om at være så få sammen som muligt. Når du først er sammen, er der ikke så meget at gøre. Omikron er så smitsom, at du har en meget stor risiko, hvis bare en er smittet.«