En tur på restaurant med vennerne. Takeaway efter en hård weekend. En bid brød hos bageren en tidlig morgen.

Det lyder alt sammen lækkert. Men nu bliver det måske sværere for dig at få fat i.

For priserne på det er steget markant – og ser ud til fortsat at stige.

Fredag fortalte B.T. om bagerparret Pia og Tonny Pedersen, der ejer Bagerhuset Galten.

De har været nødt til at fjerne flere af deres klassikere på grund af stigende udgifter, der er steget med 100.000 kroner på en måned. Derfor har de været nødt til at sætte deres priser op.

Mandag fortalte B.T. også, at prisen på dit restaurantbesøg bliver dyrere.

På Carlton i Aarhus er de nødt til at hæve prisen på blandt andet deres Ribeye Steak på grund af voldsomme prisstigninger på oksekød.

Og hos sandwich- og juicebaren FFOOD i Aarhus er stort set alt på menukortet blevet dyrere. Det skyldes blandt andet, at indkøbsprisen på seks kilo tomater er steget fra 69 kroner til 269 kroner på en enkelt dag.

Nu kan branchedirektøren for Dansk Industri Leif Nielsen fortælle, at specielt én vare har en finger med i spillet: Korn.

»Fødevarepriserne topper igen, fordi vejen fra jord til bord er blevet dyrere. Priserne på emballage, transport og energi er uset høje.«

»Oven i det har fødevareudbuddet fået et chok blandt andet på grund af invasionen af Ukraine. Det er gået værst ud over korn, men vi ser også kornpriserne drive de andre fødevarepriser op, fordi korn bliver brugt i mel, brød og dyrefoder, som rammer kødpriserne,« fortæller han til B.T.

Ukraine omtales af nogle som »Europas kornkammer«, og krigen i Ukraine har gjort det vanskeligt for Ukraines landmænd at levere en ordentlig høst, og det er med til at drive prisen på korn op.

Og ifølge branchedirektør Leif Nielsen er der risiko for, at kornpriserne kommer til at holde det høje niveau.

»Krisen tømmer i øjeblikket godt ud i vores globale kornkamre, og det tager lang tid at fylde dem op.«

»I øjeblikket stiger priserne på gødning, og på globalt plan kan det få konsekvenser for næste års høst. Bliver der ikke sikret en stærk høst næste år, kan vi risikere, at kornpriserne holder det høje niveau,« fortæller han.

Hos HORESTA, brancheorganisationen for hotel- og restauranterhvervet, genkender de bekymringen ved prisstigningerne, og Nadeem Wasi, der er medarbejderchef, fortæller, at de forventer, at flere restauranter må dreje nøglen om.

»Stigende gæld efter corona og priser, der er eksploderet, er en farlig cocktail. Så vi forventer helt sikkert, at lukning er den eneste udvej for nogle virksomheder. Det ser noget dystert ud,« siger han.