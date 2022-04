Du har spinket og sparet til en aften ude med kæresten. Endelig sidder I på en god restaurant og ser hinanden dybt i øjnene. Du har nok ikke Putin i tankerne lige der, men han har faktisk en finger med i spillet, når regningen lander på bordet.

Madvarer, gas og strøm er nemlig blevet så meget dyrere, at restauranter nu må hæve priserne.

På Carlton i Aarhus er de nødt til at hæve prisen på blandt andet deres Ribeye Steak på grund af voldsomme prisstigninger på oksekød.

»Det er klart, der er nogle ting, der er nødt til at stige. For os ligger kunsten ikke i at holde fast i 'plejer', men at tænke alternativt,« fortæller Martin Hauge, der ejer Carlton, til B.T.

Det betyder blandt andet, at restauranten nu køber andre typer kød ind, så gæsterne kan vælge noget i det normale prisleje.

»Det er altid træls at skulle hæve priserne, og det gør selvfølgelig, at nogen overvejer, om de skal fravælge den ekstra tur ud at spise,« siger Martin Hauge.

Han tror dog stadig, der vil være fyldte borde i restauranten.

»Vi kan mærke, folk har en stor lyst til at komme ud at spise efter corona. Så må vi tænke kreativt. Det nytter ikke noget at stoppe op og ærgre sig. Det er en udfordring, vi må tage op,« siger Martin Hauge.

Han er ikke den eneste i fødevarebranchen, der er ramt af de store prisstigninger.

Seks kilo tomater kostede 69 kroner. Dagen efter var prisen steget til svimlende 269 kroner.

Den virkelighed mødte Stig Jensen, der ejer sandwich- og juicebaren Ffood i Aarhus. Og det er ikke kun tomater, der er blevet meget dyrere.

Det er faktisk stort set alt, Stig Jensen bruger i FFOOD, fortæller han.

»Det er helt vanvittigt. Det gør, at jeg i princippet skal arbejde mere, fordi priserne er så vanvittige. Alt stiger,« fortæller han.

Han forklarer, at han nu er nødt til at tænke over, hvilke tiltag han slal sætte ind i forhold til, hvad der er råd til.

Han har også været tvunget til at sætte priserne op.

Deres sandwich stiger med fem kroner, og det samme gør en lille juice og lille shaker. Mere tør Stig Jensen ikke sætte priserne op.

»Så mister jeg kunderne. Forbrugerne er jo også påvirket af, at alt, de skal købe, stiger. Jeg tør ikke sætte priserne mere op, så vil jeg miste for mange kunder,« forklarer Stig Jensen.

Han ved endnu ikke, hvordan det vil gå for Ffood med de vilde prisstigninger.

»Det skal køre rundt, om jeg så skal stå hernede 24/7 selv,« siger han.

Han forklarer også, at det er det, der i sidste ende vil ske, hvis prisstigningerne fortsætter.

»Så må jeg arbejde i døgndrift. Jeg er magtesløs. Der er så meget, der lukker, det er helt uhyggeligt,« afslutter Stig Jensen.

HORESTA, brancheorganisationen for hotel- og restauranterhvervet, genkender bekymringen ved prisstigningerne.

»Priserne er eksploderet, og det kommer desværre oven på to svære år med corona. Så mange restauranter har ikke meget reserve at stå imod med,« siger Nadeem Wasi, der er medarbejderchef i HORESTA.

Nadeem Wasi fortæller, at de forventer, at flere restauranter må dreje nøglen om.

»Stigende gæld efter corona og priser, der er eksploderet, er en farlig cocktail. Så vi forventer helt sikkert, at lukning er den eneste udvej for nogle virksomheder. Det ser noget dystert ud,« siger han afslutningsvis.