Chiabrød er væk, det samme gælder valnøddebrødet – og snart står alt med græskarkerner i måske for skud.

Pia og Tonny Pedersen, der ejer Bagerhuset Galten, er desperat.

Krigen i Ukraine er nået helt til hendes bagerbutik i Galten, og hun ved snart ikke, hvad hun skal stille op.

»Det er noget lort. Vores udgifter er steget over 100.000 kroner på en måned for de samme varer,« fortæller Pia Pedersen.

Hun har svært ved at få regnskabet til at gå op. Derfor har hun i desperation fjernet flere varer for hylderne – de er simpelthen for dyre at have stående.

»Hvis vil skulle fortsætte med at have eksempelvis chiabrød, så ville det koste 8.500 kroner ekstra om måneden i udgifter,« forklarer hun.

Det er blot én af råvarerne, der er blevet så meget dyrere for hver måned, at hun ikke kan lave brød med den. Der er mange flere.

»Valnødder ville koste os 3.000 kroner ekstra, græskarkerner 5.000 kroner ekstra, og så har vi slet ikke talt om melet,« siger Pia Pedersen.

Pia Pedersen har som så mange andre butikker overvejet, hvad hun kan gøre.

»Vi kan ikke sætte priserne mere op. Vi er allerede kommet for højt op. Vi hører så meget for at sætte priserne op, og jeg kan for fanden ikke blive ved,« siger hun.

Hun forklarer, at et brød altid har ligget til 29 kroner og to brød for 50 kroner. Det koster nu henholdsvis 31 kroner og 55 kroner.

»Vil jeg have kunder, eller vil jeg ikke have kunder? Det koster mig ad helvede til. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre,« siger Pia Pedersen.

Hun håber ikke, hun er tvunget til at sætte priserne mere op. Men hun oplever, at varer stiger uge for uge, og efterhånden er hun på helt bar bund med, hvad hun skal gøre.

»Det er helt hul i hovedet. Hvad skal vi gøre næste uge, når priserne bliver ved med at stige? Hver uge er en lottokupon, vi aner ikke, hvad vi står med. Det er fuldstændig vanvittigt,« siger hun.

Derfor er bagerforretningen måske også nødt til at fjerne flere ting. Tomaterne er de næste, der ryger ud af sandwiches. Hun frygter, hvordan fremtiden ser ud.

»Jeg får kundeflugt. Jeg troede, corona var slemt, men det her er endnu værre,« siger hun og afslutter:

»Det er noget røv.«