Flere østjyske byer er hårdt plaget af måger. De larmer næsten hele dagen og laver lort over det hele.

Ekspert mener, at problemet nærmest er umuligt at komme til livs.

Det skriver TV 2 Østjylland.

Antallet af måger har været støt stigende de sidste år, og de mange måger, der færdes i de større byer, er blevet en pestilens for beboerne.

Helle Jakobsen fra Silkeborg fortæller til TV 2 Østjylland, at hun faktisk ikke kan sove om natten grundet mågerne.

Flere steder har man forsøgt at bekæmpe problemet med for eksempel jægere, der skyder dem eller med kunstige rovfugle, som sættes op i området.

Men det flytter i de fleste tilfælde blot problemet til et andet sted. Det siger naturvejleder og mågeekspert Jørn Dyhrberg Larsen til TV 2 Østjylland.

»Hvis man kan, ville det være godt, hvis man prøver at vænne sig til det og accepterer, at der også er noget natur og nogle måger, der holder til inde i byen.«

Eksperten mener, at en god måde at bekæmpe mågerne på er at mindske deres adgang til føde fra blandt andet skraldespande.