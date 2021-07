Der var bogstavelig talt kamp med mågerne, da Sanna Burmølle og hendes familie spiste frokost på Jensens Bøfhus.

»Børnene var i panik, og det var det rene vanvid,« fortæller Sanna Burmølle til B.T.

Det startede ellers som en hyggelig dag med skattejagt i Aalborg centrum, før det hele endte i et vaskeægte mågedrama.

Familien fik efter skattejagten tilbudt en gratis frokost til børnene på Jensens Bøfhus. Sanna Burmølle, hendes søster, søn, nevø og niece besluttede sig for at slå sig ned ved et bord udenfor. Men herfra tog det hele altså en drejning.

Elias på 11 år (venstre), Casper på 11 år (midten) og Malou på 13 år kort inden, de bliver angrebet af måger.

»Jeg når at få én bid af min fuldstændigt perfekt stegte bøf, og så lander der bare den her kæmpe måge på min søns tallerken,« fortæller hun og fortsætter:

»Han prøver at vifte den væk, men konsekvensen er, at den bider ham i håndleddet, så han får et lille rødt mærke. Og da den slog vingerne ud for at flyve med bøffen, så fik min nevø vingen i munden,« fortæller hun.

Herefter forsøger mågen at flyve med både bøf og pomfritter i kloen, men bøffen falder til jorden, da den letter.

»Jeg tog min gaffel og begyndte decideret at fægte med den i håb om, at den ville flyve sin vej,« siger hun.

Arkivfoto.

Sanna Burmølle fortæller, at bordene ved siden af blev angrebet af mindst ti måger, og at der var en person, der ikke engang nåede at smage på sin burger, før en måge var fløjet med den.

Oplevelsen har gjort familien chokeret, og særligt har det påvirket børnene.

»Min nevø og niece gik fuldstændig i panik og skreg og græd. Det har virkelig chokeret dem, og jeg tror ikke, de sætter sig udenfor igen lige foreløbig,« siger hun.

Jensens Bøfhus placerede dem herefter indenfor, hvor de fik tilbudt en gratis dessert.

Sanna Burmølle påpeger, at udeservering slet ikke bør eksistere, når der er så mange måger i øjeblikket.

»Måske skulle man lægge noget mad ud med gift, fordi de er jo virkelig som flyvende rotter. Det var virkelig ikke behageligt at være der,« afslutter hun.

I de seneste uger har B.T. beskrevet nogle af danskernes problemer med måger. Det er nemlig et emne, som vækker stærke følelser hos flere. Problemet for mange er netop, at fuglene både larmer, skider og kan være aggressive.

B.T. har tidligere talt med en af Danmarks førende naturformidlere, Sebastian Klein, om danskernes modvilje mod måger.

Han mener, at vi skal passe på med at skære alle måger over en kam, da der er mange forskellige arter, hvor nogle er meget sjældne.

»Tag jer sammen, og vær klar over, at vi deler planeten med andre,« lød et af budskaberne blandt andet.

Og generelt mener Sebastian Klein, at mange danskere slet ikke ved nok om mågen.

»Når man bare siger mågen, så er det allerede dumt. Vi har forskellige arter i Danmark. Nogle er meget sjældne og vigtige.«

»Det er ignorance at sige, at måger bare skal væk. Det er os, som har bosat os ved kysterne, hvor mågerne typisk lever,« sagde han blandt andet.