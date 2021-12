På trods af flere forsinkelser og uheld melder Odense Letbane nu et nyt åbningstidspunkt ud.

Det sker efter, at letbaneselskabet 1. december annoncerede, at åbningen »omkring årsskiftet« ikke længere er realistisk.

Dengang lød det fra selskabet, at åbningen er forsinket til foråret.

Det bliver dog ikke allerede i det tidlige forår, Odenses borgere kan køre med den længe ventede letbane.

»Tidsplanen indebærer, at vi kan forvente driftsstart i sidste halvdel af maj 2022. Vi skal længere frem, før vi kan spore os ind på en konkret dato,« siger direktør i Odense Letbane, Mogens Hagelskær, i en nyhed på Odense Letbanes hjemmeside.

Det forventes, at hovedentreprenøren COMSA er færdige med skinneanlægget en måneds tid før den estimerede åbning. Herefter skal letbanens kommende driftsoperatør, Keolis, køre et flere uger langt træningsforløb, inden der kan gives endeligt grønt lys til, at letbanen medtager passagerer.

Letbanedirektøren understreger, at der stadig kan være forhold, der kan påvirke tidsplanen også i det afsluttende forløb.

»Alle de test, vi gennemfører i øjeblikket handler blandt andet om at identificere eventuelle fejl og mangler, FØR vi begynder at køre med passagerer. Dét forbehold skal vi hele tiden have med i vores estimater. Vi er ikke i mål endnu.«