»De er hele tiden et hestehoved foran os. Og det er den vej, det går, også herhjemme.«

Sådan siger Rune Hartmann, professor ved Institut for Molekylærbiologi og Genetik ved Aarhus Universitet, efter Israel søndag begyndte at vaccinere folk over 60 år samt sundhedspersonale.

Spørgsmålet, der naturligt nok melder sig, er så, hvornår vi kan forvente det samme ske i Danmark?

Rune Hartmann kan ikke sige det med sikkerhed, men han forudser, at den generelle befolkning kan forvente et fjerde stik i sommeren eller efteråret 2022.

Han håber dog, at forskerne inden da når at udvikle en helt ny type vaccine eller udvikle på de eksisterende vacciner, så man i højere grad undgår smitte og gennembrudsinfektioner – altså, at folk bliver smittet, selvom de er vaccineret.

»Vi kan ikke forvente en meget anderledes respons ved et tredje eller fjerde stik. Men man kan booste de antistoffer, vi allerede har fået. Jeg vil håbe, at der kommer noget, der er endnu bedre end blot endnu et stik. Men kan man ikke det, så må man jo bruge de værktøjer, man i forvejen har,« siger Rune Hartmann og fortæller, at der lige nu pågår over 130 afprøvninger rundt om i verden af forskellige typer vacciner.

Israel var det første land i verden til at påbegynde vaccination mod coronavirus og var således også det første til at give det tredje stik, som fortsat er ved at blive udrullet i Danmark. I skrivende stund har omkring 2,8 millioner danskere modtaget deres første revaccination svarende til 47,9 procent af befolkningen.

Ifølge Rune Hartmann er ulempen ved hyppig vaccination mod coronavirus, at man risikerer, at folk bliver trætte af hele tiden at skulle vaccineres.

Vil du sige ja til et fjerde stik mod coronavirus?

»Det er et problem, hvis der opstår en befolkningstræthed, og folk bliver mere sløsede med at lade sig vaccinere. Vi kan jo se, at vaccinerne virker mod alvorlig sygdom og død, men de virker ikke særlig godt mod infektion. Så hvis ikke vi havde vaccinerne, ville vi stå et helt andet sted, end vi gør nu,« siger Rune Hartmann og henviser til, at der fortsat er få indlagte vejet op imod antallet af smittede på over 20.000 dagligt.

At det lige netop er folk over 60 år, der til at begynde med skal vaccineres med det fjerde stik, skyldes ifølge professor ved Roskilde Universitet Karen Angeliki Krogfelt, at deres immunforsvar er dårligere end de yngres.

»Jo ældre man er, jo dårligere beskyttet er man mod forskellige typer af infektioner. Antistoffer falder desuden hurtigere hos dem over 60 år,« siger hun.

Karen Angeliki Krogfelt undrer sig dog over, at israelerne ikke tester befolkningen for antistoffer, inden de påbegynder det fjerde stik. Antistoffer i kroppen er tegn på, at man er beskyttet mod coronavirus.

»Men det er nok for besværligt for myndighederne at differentiere folk fra hinanden,« siger hun.

Hendes undren udspringer især i, at de, der har haft coronavirus og er vaccineret, i studier har vist sig at være ekstra godt beskyttede mod coronavirus. Og derfor kan et fjerde stik for netop den gruppe af mennesker måske være unødvendigt.

»Man kan risikere at få det dårligt, hvis man får for mange antistoffer i kroppen. Man har f.eks. set fra andre vacciner, at man midlertidigt kan 'lamme' immunsystemet, så det ikke reagerer nær så effektiv ved revaccination med den samme vaccine. Det betyder, at det kan blive svært for kroppen at bekæmpe andet end lige netop coronavirus,« siger Karen Angeliki Krogfelt, der dog understreger, at man ikke ved, hvordan det forholder sig med coronavaccinen endnu.

Rune Hartmann vurderer, at forskerne kan lære af, at folk lader til at være rigtig godt beskyttet mod coronavirus, hvis først de har været smittet og så bagefter bliver vaccineret.

Danmark er fortsat i gang med at give det tredje stik af coronavaccinen til folk over 18 år, mens man i Israel er gået i gang med det fjerde stik til folk over 60 år samt sundhedspersonale. Her er det en mand i Israel, der får sit fjerde stik. Foto: JACK GUEZ

»Når man bliver inficeret naturligt, bliver man udsat for hele virus, hvor det kun er en del af virus, når man bliver vaccineret. Den viden kan måske give et håb for, at forskerne kommer op med noget nyt,« siger han.

Karen Angeliki Krogfelt forudser, at coronavirus er kommet for at blive.

»Jeg forventer, at det bliver lidt ligesom ved influenza, altså en sæsonsygdom med forskellige varianter hvert år. Vi kan allerede nu se, at de fleste tilfælde findes om vinteren,« siger hun.

Direktør for Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm sagde på et pressemøde 22. december 2021, at et fjerde stik var et muligt scenarie – også stik hvert år.