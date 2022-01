Flere restauranter har taget konsekvensen af de stigende smittetal med corona. De har trods bookinger valgt at lukke ned i store dele af januar.

Det har restauranterne Restaurant MEAT og SanGiovanni, der begge ligger placeret i Aalborg, meddelt på sine sociale medier.

Restauranterne har indtil videre valgt at låse dørene frem til og med 23. januar. Både for fysisk tilstedeværelse og take-away.

'Med stigende smitte vil vi gøre alt, hvad vi kan for at beskytte vores medarbejdere, da de jo ikke kan arbejde hjemmefra eller isoleret', oplyser SanGiovanni på et stykke papir, restauranten har delt på Facebook.

Teksten fortsætter:

'Alle vores selskaber i januar er aflyst, der er ingen konferencer, teater eller bio før tidligst 18. januar, så meget af vores forretningsgrundlag er væk indtil videre'.

Det er ikke et krav, at restauranter og barer skal lukke.

Dog betyder de nuværende restriktioner, at de skal lukke fra klokken 23 til 05. Og at der ikke må serveres alkohol efter klokken 22. I det hele taget kommer der et forbud mod salg af alkohol efter klokken 22 og før klokken 5. Eksempelvis i kiosker.

Til gengæld er det et krav, at teatre, forlystelsesparker, biografer og zoologiske anlæg skal holde lukket frem til 17. januar.

Netop derfor har Restaurant MEAT valgt at lukke:

'Vi har valgt at lukke restauranten og MEAT at HOME ned til og med den 23/1, pga. den nuværende situation med restriktioner i vores branche, kulturlivet og erhvervslivet'.

'Alle reservationer i denne periode får direkte besked,' skriver restauranten på Facebook.

Også Lille Nyhavn i Aalborg holder lukket frem til 13. januar på trods af, at restauranten var proppet med bestillinger.

Erhvervsminister Simon Kollerup (S) præsenterede 18. december en aftale, der giver virksomheder mulighed for at få kompensation under de nuværende restriktioner.

Det gælder også restauranter, der ikke er tvangslukkede. Restauranter, som er underlagt restriktioner eksempelvis på åbningstider og arealkrav, kan lukke frivilligt og blive kompenseret med 90 procent.

Ud over regeringen, er Venstre, De Radikale, De Konservative, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Kristendemokraterne med i aftalen.