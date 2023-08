Den omstridte plastikkirurg Waseem Ghulam har fået medhold i, at hans behandling af en patient i forbindelse med en brystoperation var korrekt.

Det fremgår af en afgørelse fra Sundhedsvæsenets Diciplinærnævn, som B.T. har fået aktindsigt i.

B.T. har i podcasten 'Skåret i stykker' og i en række artikler beskrevet, hvordan den danske plastikkirurg Waseem Ghulam gennem fire år har trukket et spor af ulykkelige patienter, klager og kritik efter sig i både Danmark og Sverige.

I januar satte Styrelsen for Patientsikkerhed en stopper for Waseem Ghulam, da de udstedte et påbud og afregistrerede ham som kosmetisk behandler, fordi de vurderede, han var til fare for patientsikkerheden.

B.T. har tidligere kunne fortælle, at Waseem Ghulam de sidste fire år har haft otte klager hos Styrelsen for Patientklager.

Et antal, styrelsen selv betegner som usædvanligt højt.

»Det er meget usædvanligt. Langt de fleste vil kun have en enkelt klage,« har Jan Greve, der er kontorchef og overlæge hos Styrelsen for Patientklager, tidligere udtalt til B.T.

To af klagerne er blevet afgjort med kritik, to er blevet afgjort uden kritik og to af dem er blevet trukket tilbage, efter patienten var i dialog med Waseem Ghulam.

I det ene tilfælde, fordi Waseem Ghulam kun ville genoptage behandlingen af sin patient, hvis hun opgav sin klage.

Da Waseem Ghulam i januar fik sit påbud, var der fortsat to klager til behandling, og i den ene er der nu faldet en afgørelse.

Patienten havde klaget over, at Waseem Ghulam ikke foretog en relevant behandling ved en konsultation og en kontrol i forbindelse med en brystoperation.

Hun havde også klaget over, at Waseem Ghulam ikke tilså hende, da hun blev indlagt på hospitalet, fordi hun fik komplikationer efter sin operation.

Sundhedsvæsenets Diciplinærnævn, der afgør klagesager over sundhedspersoner, har nu gennemgået sagen, og de vurderer, at Waseem Ghulam udførte en relevant og tilstrækkelig behandling af kvinden på baggrund af de oplysninger, der er noteret i journalen.

Sundhedsvæsenets Diciplinærnævn giver heller ikke Waseem Ghulam kritik for ikke at tilse sin patient, da hun blev indlagt, 'idet det ikke kan forventes, at en svensk kirurg har mulighed for at tilse patienter i et andet land', fremgår det.

Patienten havde været til forundersøgelse og efterkontrol i Danmark, men var blevet opereret i Sverige.

B.T. har tidligere beskrevet, hvordan Citadelklinikken, hvor Waseem Ghulam var ansat som kirurg, rekrutterede danske patienter ved at tilbyde dem en forundersøgelse i Danmark for herefter at foretage selve operationen i Landskrona i Sverige.

Kvinden, der har fået afslag på sin klage, har ikke ønsket af stille op til interview om sagens udfald i B.T.

B.T. har også bedt Waseem Ghulam om et interview om sagen, men han er ikke vendt tilbage på B.T.s henvendelser.