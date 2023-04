Lyt til artiklen

»Jeg håber, I kan hjælpe mig. Jeg har PÅ INGEN MÅDE fået de bryster, som jeg ønskede mig. I stedet har jeg fået to skæve, deforme bryster med tydelige ar. Jeg har endnu flere ar på sjælen.«

Sådan lyder afslutningen på den klage, som Isabella Grundtvig Larsen sender til Styrelsen for Patientklager i 2020. Hun regner ikke med, at hun nogensinde hører fra ham igen, men pludselig begynder hendes telefon at ringe.

Igen og igen forsøger den danske plastikkirurg Waseem Ghulam at komme igennem til hende, fortæller hun. Da hun ikke svarer, sender han hende også en mail.

»Jeg har modtaget en klage fra dig. Jeg troede, vi havde haft en god snak om forløbet, og derfor kommer det bag på mig, at der pludselig er kommet en klage.«

26-årige Isabella Grundtvig Larsen fortryder bittert, at hun valgte at lade sig operere af den danske plastikkirurg Waseem Ghulam.

Plastikkirurgen tilbyder at hjælpe Isabella Grundtvig Larsen helt gratis på sin nye arbejdsplads, hvis hun ønsker det. Der er bare lige noget, hun først skal gøre.

»Men det kræver, at du frafalder klagen, og at du skriver til Styrelsen for Patientklager, at du ikke ønsker at gå videre med sagen, og at vi har fundet en løsning,« står der i mailen, der er sendt i februar 2021.

Den danske kirurg vil derfor kun hjælpe hende, hvis hun trækker sin detaljerede klage over ham tilbage. Altså en 'studehandel.'

Selvom sagen med klagen ligger næsten to år tilbage, er den igen blevet relevant i forbindelse med B.T.s afdækning af den danske plastikkirurg Waseem Ghulam.

I en række artikler og podcasten retter 21 kvinder hård kritik mod kirurgen, som opererer på en af nordens største klinikker. Waseem Ghulam har også fået kritik og et fagligt påbud af de danske sundhedsmyndigheder.

Styrelsen for Patientklager har i alt behandlet otte klagesager over Waseem Ghulam. Isabella Grundtvig Larsens er nummer fire i rækken, og selv om styrelsen kategoriserer den som orange, som betyder, at sagen kan indeholde alvorlig risiko for patientsikkerheden, bliver sagen aldrig afgjort.

Isabella Grundtvig Larsen når nemlig at trække sin 19 sider lange klage tilbage, inden Styrelsen for Patientklager når at tage stilling til, om Waseem Ghulam har fejlet i sin behandling af hende.

Hun følte ikke, hun havde et valg, siger hun.

»På det tidspunkt følte jeg mig helt alene i verden, og der var ikke nogen steder, jeg kunne få hjælp. Jeg var alene med tre små børn, og jeg havde slet ikke økonomi til at betale for en ny operation et andet sted.«

Det er Isabella Grundtvig Larsens oplevelse, at Waseem Ghulam i deres dialog presser hende til at trække klagen tilbage. To dage efter den første mail fra Waseem Ghulam, får hun en ny.

»Vi kan ses, men i så fald skal du trække din klage tilbage. Jeg kan ikke se og behandle dig vel vidende, at den her sag kører i baggrunden. Jeg skal besvare klagen i næste uge senest. Hvis du vil ses, må du skrive til styrelsen, at du trækker din klage, da vi har en dialog i gang, som du gerne ville.«

Isabella Grundtvig Larsen fortæller, at han også ringer til hende i den periode.

»Han bliver ved med at rykke mig for den her beslutning. Han pressede mig sindssygt meget. Sindssygt meget,« siger hun.

Isabella Grundtvig Larsen taler med Styrelsen for Patientklager, som fortæller hende, at hun altid kan tage sin klage op igen, hvis hun trækker den tilbage, og hun ender derfor med at acceptere Waseem Ghulams krav. Hun husker, at han efterfølgende rykker hende flere gange for at sende ham et screenshot af den mail, hun har sendt til Styrelsen for Patientklager.

»Jeg ved godt, man altid har et valg, men det føltes ikke, som om jeg havde et,« siger Isabella Grundtvig, der nu overvejer at genoptage sin klage.

Lektor i sundhedsjura ved Syddansk Universitet Kent Kristensen har vurderet sagen for B.T., og han kalder det »rigtigt, rigtigt uheldigt.«

»Det kommer udefra set til at virke som en form for afpresning. De rettigheder, man som patient er tilkendt gennem lovgivningen, bliver udhulet, når en sundhedsperson har den her type adfærd.«

Han påpeger også, at hvis Waseem Ghulam giver sine patienter en behandlingsgaranti, så skal han overholde den – uanset om de klager over ham eller ej.

Og hvis han ikke mener, han selv kan operere en patient på grund af en klage, så skal han få en anden læge til at udføre operationen, lyder det.

Waseem Ghulam forklarer i første omgang i en mail til B.T., at Isabella Grundtvig Larsen ikke troede, at han ville hjælpe hende med nye operationer, fordi han var stoppet på sin daværende arbejdsplads, Gildhøj Privathospital, for at arbejde fuld tid i Sverige på Citadellkliniken.

Waseem Ghulam undlader dog at fortælle, at han kun ville tilbyde Isabella Grundtvig Larsen en ny vurdering og reoperation, hvis hun trak sin klage tilbage.

Han forholder sig heller ikke til, hvorfor han ikke henviste Isabella Grundtvig Larsen til en af Citadellklinikens andre kirurger, som lektor i sundhedsjura Kent Kristensen vurderer ville have været det rigtige.

Det har ikke været muligt at få et interview med Waseem Ghulam omkring patientforløbet og klageforløbet. I flere mails har han i stedet vedhæftet dele af sin korrespondance med Isabella Grundtvig Larsen.

Han har også vedhæftet en mail, som han har sendt til hende i forbindelse med klagen.

Her skriver Waseem Ghulam, at han er chokeret over klagen og ikke kan genkende klagepunkterne. Og så afslutter han sin mail således:

»Måske er det bedre, at du finder en anden klinik, betaler selv og opnår det resultat, du ønsker?«

Isabella Grundtvig Larsen blev reopereret af Waseem Ghulam i 2022, og hun er i dag fortsat ulykkelig over sit kosmetiske resultat efter i alt seks operationer.

