Bestyrelsen på Sorø Akademi ønsker ikke at forholde sig til en række problematiske sager, som B.T. har kunnet afdække, og bestyrelsen har fortsat fuld tillid til rektor Kristian Jacobsen.

Det slår formand for bestyrelsen på akademiet Mikkel Willum Johansen fast i en mail.

»Sorø Akademi er en statsinstitution. Bestyrelsen har derfor primært en rådgivende funktion, og vi behandler ikke enkeltsager som dem, der har været oppe i medierne på det seneste. Jeg kan derfor ikke kommentere på dem, men der er ikke noget i sagerne, der har rokket ved min tillid til skolens ledelse,« skriver bestyrelsesformanden.

B.T. kunne torsdag afsløre, at rektor i strid med reglerne havde hævet en elevs karakter, efter hun havde klaget over, at hun havde fået 10 i stedet for 12 i en eksamen i 2017.

Eleven er datter af den kendte tv-vært Poul Erik Skammelsen, der har holdt foredrag på skolen, og pigens mor, Camilla Kjærulff, er ansat på Sorø Akademi.

Rektor afviser over for B.T., at forældrenes forbindelse til skolen har haft noget at gøre med den ændrede karakter.

Afsløringen følger en række af sager, hvor B.T. har kunnet afdække utilfredshed med rektors ageren.

En af de mest alvorlige sager tager udgangspunkt i en klage over rektor, som i øjeblikket behandles af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Klagen handler om, at Kristian Jacobsen meldte en mulig voldtægtssag, der involverede to af skolens elever, for sent, fordi han selv forsøgte at mægle i sagen.

Den sene anmeldelse kan ifølge klagen have haft betydning for efterforskningen af sagen, der i øjeblikket kører som en straffesag ved Retten i Næstved.

Undervisningsministeriet har tidligere udtalt til B.T., at de tager klagen meget alvorligt og behandler den som en personalesag.

Rektor fastholder over for B.T., at han anmeldte voldtægtssagen, så snart sagens alvor gik op for ham, men han ønsker ikke at gå i detaljer med, hvad han vidste hvornår, fordi sagen i øjeblikket behandles af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Flere elever har også klaget over rektor i et seks sider langt brev sendt til undervisningsministeren, som B.T. tidligere har beskrevet.

Af brevet fremgår det blandt andet, at rektor har gjort sig selv til 'en person, mange – elever ligesom nogle lærere – frygter'.

Brevet gjorde stort indtryk på rektor, har han tidligere fortalt.

»Jeg blev enormt ked af det. Jeg oplevede, at der var en lille gruppe elever og måske familier bagved, der var utilfredse med den linje, jeg har lagt for skolen. Den giver de udtryk for over for bestyrelsesformanden eller ministeriet i stedet for at sige det til mig.«

B.T. har gennem flere dage forsøgt at få et interview med akademiets bestyrelsesformand, Mikkel Willum Johansen, om de problemer, elever og lærere har oplevet med rektor.

I en mail skriver Mikkel Willum Johansen, at han er ophængt af møder og derfor ikke har mulighed for at deltage i et interview.

Men at hans tillid til ledelsen blandt andet beror på de resultater, Sorø Akademi leverer.

»På alle målbare parametre som elevtrivsel og karaktergennemsnit ligger Sorø Akademi over eller på landsgennemsnittet. Der har været en målrettet indsats for at skabe en sund og respektfuld kultur mellem eleverne. Økonomien er stabil, og det er også mit klare indtryk, at der er et godt forhold mellem ledelsen og lærergruppen på skolen,« skriver han.