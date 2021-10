Efter 52 år lukker Zoologisk Museum på Østerbro i København.

Museet lukker for besøgende 23. oktober næste år – for at gøre plads til et helt nyt museum.

Det oplyser Zoologisk Museum i en pressemeddelelse.

Lukningen er en del af forberedelserne til samlingen af Statens Naturhistoriske Museum, som skal ligge i Botanisk Have.

Det nye museum planlægges at åbne for publikum i efteråret 2024.

Selvom direktøren på Statens Naturhistoriske Museum ser frem til indvielsen af det nye museum, er det med en vis vemod, han tager afsked med Zoologisk Museum.

»Zoologisk Museum har givet generationer af besøgende store naturoplevelser. De mange fine genstande har taget børn og voksne gennem et univers af mangfoldighed, på en tidsrejse mellem tidligere og nulevende dyrearter. For mange har Zoologisk Museum været et sted, man kom som barn og måske havde et yndlingsdyr, som man bare skulle se hver gang,« siger direktør Peter C. Kjærgaard.

»Som voksen har man givet disse oplevelser videre til børn og børnebørn. Jeg håber, at rigtig mange vil benytte muligheden for at se eller gense det fine museum. Der er kun et år tilbage og så bliver dørene lukket for altid,« fortsætter han.

Zoologisk Museum på Østerbro i København blev indviet den 2. november 1970.

Siden da har flere millioner besøgende set blandt andet pingvinerne, mammutten, hvalerne og kæmpedovendyret.