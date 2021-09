Det er ikke gået borgernes næser forbi, at Aalborg Kommune har brugt mange penge på rejser til ejendoms- og investormesse i Cannes.

Aalborg Kommune og ikke mindst dets politikere møder hård modvind på de sociale medier, efter B.T. Aalborg i weekenden kunne fortælle, at kommunen siden 2015 har brugt halvanden million kroner på rejser til Cannes.

Formålet med rejserne var at tiltrække investorer og gøre opmærksom på Aalborg.

Pengene er blandt andet brugt på et tungt deltagergebyr, konsulentbistand, flybilletter, egen suite til møder og annoncering, men i den grad også på indlogering til skyhøje priser.

Blandt andet i Facebookgruppen »Borgerbevægelsen mod en motorvej i egholm« bliver kommunens dyre rejser debatteret.

»Politikerne har en rådden holdning til penge der ikke kommer fra egne lommer … De tager ikke ansvar for noget,« skriver John Christensen.

Den rejse, der er blevet brugt flest penge på, er 2019-udgaven af messen. Her deltog borgmester Thomas Kastrup-Larsen, rådmand Hans Henrik Henriksen (S), daværende direktør for By- og Landskabsforvaltningen Christian Bjerg og stadsarkitekt Peder Baltzer Nielsen i Aalborg-delegationen.

De folkevalgte Aalborg-politikere boede under MIPIM-messen i 2019 i en lejlighed i Le Grand Hotel-komplekset tæt på den kendte Cannes-gade Boulevard de la Croisette. Foto: JOHANNA GERON Vis mere De folkevalgte Aalborg-politikere boede under MIPIM-messen i 2019 i en lejlighed i Le Grand Hotel-komplekset tæt på den kendte Cannes-gade Boulevard de la Croisette. Foto: JOHANNA GERON

Prisen for indkvartering for den fire dage lange rejse løb op i 56.932 kroner. I gennemsnit 14.233 kroner pr. deltager.

Det er blandt andet faldet Vibeke Zweidorff for brystet.

»Der bør virkelig snart indføres konsekvens for fuldstændig vanvittig brug af skatteborgernes penge,« skriver hun efterfulgt af to tommeltotter, der peger nedad.

Mens Jørgen Johannes Carstensen på Facebook slet og ret skriver:

»Borgernes penge skal ikke bruges til luksus rejser.«