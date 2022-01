Det går fremad med vaccinetilslutningen, og man kan nu også komme hurtigere til, men alligevel er 12 procent af midtjyderne stadigvæk ikke er vaccinerede.

Det fremgår af de seneste tal over vaccinerede fra Region Midtjylland, som onsdag er blevet offentliggjort.

Det svarer til 149.400 personer alene i midtjylland til trods for, at »vacciner.dk bugner af ledige vaccinetider,« som regionen oplyser i pressemeddelelsen med de nye tal.

Regionen ønsker alligevel at hylde de mange borgere, som har fået taget enten et eller flere stik.

»Mange tak til jer, der er vaccineret. I hjælper til at holde smitten nede og sikre den nødvendige kapacitet på hospitalerne,« siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S) i pressemeddelelsen.

Samtidig har omkring halvdelen af alle børn i alderen 5-11 år i regionen nemlig også fået enten første stik eller booket tid til det, mens 79,2 procent af alle midtjyder – uanset alder – har fået mindst to stik.

Af pressemeddelelsen fremgår det desuden, at der i regionen på nuværende tidspunkt er ansat og oplært et passende antal personale til varetage vaccinationerne.

»Viljen til at hjælpe har været enorm og større end vaccinestedernes behov for hjælpende hænder. Tusind tak til alle, der stod klar til at hjælpe,« siger regionsrådsformanden.