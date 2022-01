På Aarhus Vinterherberg har de lige nu ekstremt svært ved at få vagtplanen til at hænge sammen, og det kan betyde, at de bliver nødt til at lukke i perioder.

I forhold til de tidligere år har herberget, der holder åbent fra midten af november og til slutningen af marts, nemlig oplevet en markant nedgang i antallet af frivillige hænder.

I forhold til sidste år er antallet af frivillige til at tage sig af de hjemløse østeuropæiske migranter, der bruger herberget, nemlig faldet fra 100 til nu kun omkring 70.

En hjemløs som får sig et hvil på herberget. Foto: Aarhus Vinterherberg.

Alene i næste uge betyder det, at der mangler frivillige nattevagter fem ud af ugens syv dage.

Det fortæller Søren Christensen, der er leder af herberget, til B.T.

»Jeg har lige lavet vagtplanen, som gælder fra den 9. januar, og der er godt nok store huller. Om natten har vi virkelig svært ved at skaffe nogle,« siger han.

Han kan ikke komme med én klar grund til, hvorfor manglen er så stor, som den er netop nu, men kan alligevel ikke fjerne tankerne helt fra, at coronavirussen nok spiller en rolle.

»Det er ikke noget nyt, at vi skal ud og finde frivillige, når sæsonen starter, men det har aldrig set så sort ud, som det gør nu. Jeg tror måske, at det hænger sammen med, at mange er syge af corona eller i berøring med nogle, der har det,« siger han.

Hvad er konsekvensen, hvis I ikke får vagterne afsat?

»At vi ikke vil kunne holde åbent, og at de hjemløse migranter skal på gaden, for hvis vi ikke får frivillige, så har vi i bestyrelsen godkendelse til at lukke,« siger Søren Christensen.

Det vil han dog for alt i verden gerne undgå, og derfor kommer han med et desperat opråb til borgere, der skulle gå med tanker om, at de gerne vil gøre noget godt for andre.

Aarhus Vinterherberg Nødherberget på Tage-Hansens Gade bliver drevet af Folkekirken i Aarhus, Aarhus Kommune, Kirkens Korshær og Blå Kors, og er primært et herberg for østeuropæiske hjemløse, der ikke kan få adgang til andre døgnvarmestuer og herberger uden et dansk sygesikringskort.

Det har åbent fra midten af november til udgangen af marts. Her sørger frivillige kræfter, i tidsrummet 20:30-08:00, for at skabe de bedst mulige rammer for de overnattende hjemløse migranter.

Som frivillig i Aarhus Vinterherberg er det dig, der sørger for, at de overnattende migranter får en god og varm nats søvn. Opgaverne vil blandt andet være fordeling af sengepladser, hjælp til tøjvask, madlavning (morgen- og aftensmad) samt oprydning. Vigtigst er dog at give plads til en pause fra den svære virkelighed, migranterne oftest har.

Hver nat bemandes nødherberget af to omgange – en aftenvagt: 20:00-00:00 og en nattevagt: 23:30-08:30. Som frivillig er man altid sammen med enten en fastansat eller en anden frivillig og vil desuden altid have mulighed for at komme i kontakt med en bagvagt. Kilde: Aarhus.drk.dk

»Ring eller skriv til mig. Alle kan være frivillige. Det handler bare om, at man vil mennesker noget godt, og at man vil gøre noget for andre, så det bliver et godt sted at komme,« siger han.

Herberget har behov for frivillige, som har mod på at tage to nattevagter om måneden, indtil herberget igen lukker ned ved udgangen af marts.

Kunne du tænkte dig at blive frivillig, så kan du tilmelde dig her.