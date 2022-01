Intet mindre end seks udsolgte koncerter blev det til, da The Minds of 99 satte billetter til salg til deres Infinity Action tour.

Men hvis du er en af dem, der har glædet dig til at brøle med på 'Hurtige Hænder' eller 'Stjerner På Himlen', så skal du glæde dig lidt endnu.

Onsdag skriver The Minds of 99 nemlig på deres Facebook-side, at touren er udskudt.

»Vi har arbejdet og ventet så længe, vi kunne, men det ser umuligt ud. Vi ved ikke, om vi overhovedet må spille touren og hvis vi må, så ved vi ikke hvilke vilkår, der kommer til at gælde,« skriver de.

Alle koncerter i Aarhus er ellers udsolgt, og der er kun få billetter tilbage i andre byer.

Den første koncert skulle ellers være spillet allerede om få uger den 21. januar.

Se, hvornår koncerterne rykkes til: Arena Næstved fredag 21. januar 2022 --> torsdag 14. april 2022

Jyske Bank Arena lørdag 22. januar 2022 --> lørdag 16. april 2022

Jyske Bank Boxen torsdag 27. januar 2022 --> lørdag 9. april 2022

Royal Arena fredag 28. januar 2022 --> torsdag 7. april 2022

Royal Arena lørdag 29. januar 2022 --> fredag 8. april 2022

Gigantium torsdag 3. februar 2022 --> fredag 15. april 2022

Ceres Arena fredag 4. februar 2022 --> torsdag 21. april 2022

Ceres Arena lørdag 5. februar 2022 --> fredag 22. april 2022

Ceres Arena fredag 11. februar 2022 --> lørdag 23. april 2022

I stedet rykkes touren til april.

»Det er kun et par uger væk. Alle fortjener et svar nu. Vi udskyder derfor touren, men kun et par måneder til april. Vi håber på jeres forståelse,« skriver The Minds of 99 videre på deres Facebook.

The Minds of 99 lover dog, at det bliver lige så godt til april.

»Vi har heldigvis været igennem det her sammen før, har vi ikke? DET BLIVER ET BRAG TIL APRIL!! SES PÅ TOUREN,« afslutter de.

Alle billetholdere vil automatisk få ombyttet billetterne.