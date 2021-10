En vaskeægte hverdagshelt.

Sådan vil mange sikkert beskrive 72-årige Jonna Dargue, der som frivillig hjælper patienter og pårørende på Aalborg Universitetshospital.

Hun er en del af et korps af frivillige, der i 20 år har gjort en forskel på flere af sygehusets afdelinger.

»Jeg tror, at mange patienter kan mærke, at personalet har meget at se til og har det ene ben på vej et nyt sted hen. Derfor vil de ikke være til besvær, men vi frivillige har god tid,« siger Jonna Dargue til Region Nordjylland og fortæller mere om sin funktion:

»Ofte handler det bare om at være til stede, og så skaber jeg ofte kontakt om et eller andet, som jeg kan se, at patienten er optaget af. For eksempel hvis der er medbragt strikketøj, får vi en snak om strikning, og så er kontakten etableret,« forklarer hun.

Den 72-årige hjælper også patentierne med en række lavpraktiske opgaver.

For eksempel henter hun noget at drikke, hjælper patienter til opholdsstuen eller skaffer dem noget at læse i.

Andre gange fortæller hun, at det mere handler om at lytte og være til stede over for et menneske, som måske er bange og forvirret over at være indlagt, eller måske har fået en trist besked.

Jonna Dargue er uddannet social- og sundhedsassistent og har tidligere arbejdet på sygehuset i Hobro. Hun meldte sig som frivillig for fem år siden, efter hun var gået på pension.

I dag leder hun en gruppe på ni frivillige, der er på vagt to dage om ugen. I weekender og ferier holder de frivillige fri.

Korpset tæller cirka 150 frivillige og markerer onsdag 13. oktober, at det har eksisteret i 20 år. Faktisk er det 21 år, men på grund af corona-pandemien blev jubilæet udskudt i 2020.

Frivilligkorpset består af kvinder - og knap så mange mænd – som har vidt forskellig baggrund, oplyser Region Nordjylland.