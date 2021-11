En 61-årig kvinde afgik lørdag ved døden i forbindelse med en hestevognsulykke på Lille Torv i Aarhus.

Det har fået Den Gamle By til at gå deres sikkerhedsproducerer igennem igen.

»Der er stadigvæk kaperkørsel (hestevognskørsel, red.) i Den Gamle By trods den forfærdige ulykke på Lille Torv i går,« fortæller kommunikationschef Lars Vesterlykkegaard og tilføjer:

»Vi har helt naturligt gået alle vores sikkerhedsprocedurer igennem igen her til morgen. Procedurer, som i forvejen er meget restriktive.«

Det var denne hest, der løb løbsk. Privatfoto. Vis mere Det var denne hest, der løb løbsk. Privatfoto.

Der er endnu ikke kommet en officiel udmelding fra Østjyllands Politi, om hvad der helt præcist forudsagde den forfærdelige ulykke.

Nær ulykken stod Nadim Adam på shawarmabar sammen med sin søster. Han så ikke selve ulykken, men han fulgte minutterne efter nøje.

»Jeg ser en hest løbe hen ad Guldsmedgade op mod Føtex. Herefter er der en, der råber, »fang den hest,« fortæller Nadim Adam til B.T. Få minutter efter så Nadim Adam en mand, der kom løbende med en hjertestarter. Først kædede han ikke hjertestarteren sammen med den løbske hest, men han fandt hurtigt ud af, at det var sådan, det forholdt sig.

Efterfølgende har arrangøren af det julemarked, hvor ulykken fandt sted, udtalt sig i en pressemeddelelse.

Sådan ser det ud lørdag aften ved Paustian. Foto: Byrd / Rasmus Laurvig Vis mere Sådan ser det ud lørdag aften ved Paustian. Foto: Byrd / Rasmus Laurvig

»Den forurettede er føreren af hestevognen, som havde mange års erfaring med netop at køre hestevogn – føreren har haft styr på alt det praktiske med forsikringer, sikkerhedsgodkendelser osv., og det er desværre en helt forfærdelig kombination af uheld der gjorde, at hesten løb løbsk, skriver Anna Lund, direktør Food-Aarhus og arrangør af juleeventet på Store Torv, og tilføjer:

»Vi er sammen med politiet ved at finde ud af, hvad der foregik op til ulykken, og hvad der har forårsaget den.«

Når der er kommet klarhed over omstændighederne omkring ulykken, vil Den Gamle By vurdere, om der er behov for eventuelle yderligere initiativer.

»Kaperkørsel i Den Gamle By finder sted året rundt. Til det formål bruger vi kun trænede kuske samt heste, som samtidig er vant til mange mennesker. Kusken sidder altid på vognen (bukken) og slipper på intet tidspunkt tøjlerne. Heller ikke når vognen holder stille. Hertil kommer forskellige sikkerhedskontroller af blandt andet al materiel,« siger kommunikationschefen i Den Gamle By.