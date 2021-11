Hjælp 'Slette Mette' med at springe over og fjerne forhindringer, så som kritiske journalister, sms’er og mink, som står i vejen for hende.

Sådan lyder indledningen til det spil, der lige nu er det mest downloadede gratis Iphone-spil i Danmark.

Manden med ideen til spillet hedder Peter Robert Poulsen, og det er hans firma Heimdal Games i Risskov, der har bragt spillet til live.

»Vi havde ikke forventet, at det ville blive det mest hentede gratis iphone-spil i Danmark, så det kom som en stor overraskelse, da vi ramte førstepladsen. Det er utroligt, for det var jo bare en sjov idé,« fortæller han.

Peter Robert Poulsen forklarer, at ideen til spillet kom sig af, at regeringen i en længere periode havde været involveret i mange sjove avisartikler.

»Så en dag sidder vi på arbejdet, og så dukker der endnu en artikel om sms-sagen op, hvor overskriften er 'Slette-Mette', og så popper det bare op i mit hoved, at det skal vi lave,« forklarer han.

Herefter foreslår han for kollegerne, at spillet skal laves som et såkaldt 'space invader', hvor en animeret Mette Frederiksen skal skyde sms'er ned. Men den idé blev fluks skudt ned.

»Jeg får at vide, at det er en dårlig idé, men så videreudviklede vi på det, og så endte det med, at vi lavede et såkaldt 'endless runner-spil' i stedet for. Set i bagspejlet er det også en meget bedre idé« fortæller han.

I spillet skal en animeret Mette Frederiksen bide skeer med alt fra makrelmadder og landskamp til sygeplejersker og kritiske journalister.

Du nævner, at spillet udelukkende opstod som en 'sjov idé', men har det også en politisk agenda?

»Overhovedet ikke. Det er vitterligt bare sjov, spas og satire,« forklarer han.

Spillets store succes har straks fået spiludviklerne til at gå i gang med en proudgave, så brugerne kan slippe for reklamer.

»Vi laver en ny udgave, der så kommer til at koste noget, og så fylder vi noget mere content i spillet løbende,« afslutter han.