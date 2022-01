De har været tvunget til at lukke i højsæsonen, og får nu lov at åbne mandag, hvor lavsæsonen står for døren.

»Det har været ærgerligt. Vi blev lukket midt i den allerstørste halvsæson, og vi havde gjort en masse for, at det var så trygt så muligt. Vi synes egentlig, at vi blot blev ramt, fordi museer generelt blev lukket,« siger museumsdirektør Thomas Bloch Ravn.

Nedlukningen har haft store, økonomiske konsekvenser for en af Aarhus' absolutte mest populære attraktioner, men det skal ikke stå i vejen for, at de besøgende, der lægger vejen forbi, nok skal få en på opleveren.

»Vi har udstillingen om dronningen i Den Gamle By, og det vil helt sikkert give noget opmærksomhed, og den er udendørs, så der er ikke noget at frygte,« siger han.

Under nedlukningen har der dog været enkelte lyspunkter. Her har besøgende nemlig kunnet besøge museeret udendørs arealer.

»Folk har virkelig benyttet sig af det. Jeg vil skyde på, at vi har haft 150 igennem hver dag. At se folk sidde i solen og drikke en kop kaffe, har været dejligt,« siger han.

Hos Den Gamle By ser de generelt frem til, at kalenderen slår februar, og smitten forhåbentlig har lagt sig lidt.

Her vi de byde gæsterne velkomne med deres udstilling 'Danmark i Europa – EF og EU i 50 år.

Det hele løber af stablen 12. februar.