Tårerne løb ned ad kinderne på ham hver eneste morgen, og han prøvede desperat at løbe efter hende, når hun vinkede farvel. Pædagogernes trøst stoppede ikke barnegråden, og inderst inde kunne hun mærke, at det her ikke var okay.

41-årige Stine Athena Fredsøe fra Aarhus-forstaden Lystrup kunne mærke, at hendes lille søn Adam var ked af at gå i vuggestue. Ulykkelig, faktisk. Alligevel blev hun og hendes mand ved med at sende ham af sted i institution, for det gør man jo.

I dag går hun hjemme og passer Adams lillesøster på fuld tid, for nu er hun overbevist om, at det bedste for hendes børn er at være så meget sammen med hende som muligt.

Stine Athena Fredsøe er langtfra den eneste, der har taget beslutningen om at blive hjemmepasser.

I 2021 var der omkring 1.231 aarhusianske børn, der blev passet derhjemme af deres forældre i stedet for at være i vuggestue, dagpleje eller børnehave. Det tal var i 2015 på 916, og andelen af hjemmepassede børn er vokset fra 4,9 procent til 6,17 procent.

Bag om tallene Tallene fra Aarhus Kommune er beregnet ud fra antallet af børn i kommunen mellem ti måneder og seks år, sammenholdt med hvor mange børn, der ikke er tilmeldt dagtilbud, private pasningsordninger og institutioner. Det betyder, at der er en vis usikkerhed forbundet med tallene. For eksempel kan nogle børn for eksempel være syge og derfor ikke være tilmeldt en daginstitution. Tallene er trukket 1. januar de enkelte år. År 2015: 916 børn ud af i alt 18.588 er ikke tilmeldt dagtilbud. Det svarer til, at 4,93 procent hjemmepasses.

År 2020: 1.206 børn ud af i alt 19.766 er ikke tilmeldt dagtilbud. Det svarer til, at 6,10 procent hjemmepasses.

År 2021: 1.231 børn ud af i alt 19.946 er ikke tilmeldt dagtilbud. Det svarer til, at 6,17 procent hjemmepasses. ​Kilde: Aarhus Kommune

Ifølge Astrid Dyrborg fra Hjemmepassernes Landsorganisation skyldes udviklingen, at kvaliteten i dagtilbuddene er for dårlig:

»Vi mærker helt tydeligt, at det er blevet mere socialt acceptabelt at gå hjemme og passe sit barn. Det er en bølge, der er et modsvar til den debat, der har været om minimumsnormeringer, hvor mange har fået øjnene op for, at dagtilbudsområdet er udsultet. Og så er det en erkendelse af, at det er hårdt at leve i et hamsterhjul og svært at skabe balance og ro med to fuldtidsjob i familien,« siger Astrid Dyrborg.

Stine Athena Fredsøe nyder tiden sammen med sin datter.

Da Stine Athena Fredsøe blev klar over, at hendes søn ikke trivedes i den lokale vuggestue, blev hun formand for institutionens forældreråd og forsøgte derigennem at sikre det bedst mulige personale, det bedste legetøj og de bedst mulige fysiske rammer for sin søn og de andre børn.

»Pædagogerne var dygtige og søde, men de havde simpelthen bare ikke tid nok til at se det enkelte barn. Der var for lidt nærvær og voksenomsorg, for normeringerne var bare ikke i orden,« siger hun om årsagen til, at hun til sidst besluttede at give sin søn så korte vuggestue-dage som muligt og senere blev hjemmegående med lillesøster.

I Aarhus Kommune kan man ikke få økonomisk tilskud til at passe sit barn derhjemme, så for Stine Athena Fredsøes familie betød det, at de måtte klare sig for hendes mands indtægt og derfor skære ned på forbrug og for eksempel undvære sommerferier.

»Det var normen, at selvfølgelig skulle vi begge arbejde, og børnene skulle passes. Men jeg havde det så dårligt med det, og i dag synes min mand også, at det er det rigtige at gøre, og at vi sådan set aldrig skulle have sendt vores ældste i vuggestue, for det har vist sig, at vi godt kan klare os uden de ekstra penge. Han fortryder, at han ikke lyttede med det samme, og i dag støtter han mig fuldt ud,« siger hun.

Stine Athena Fredsøe elsker at gå hjemme og passe sin datter og hente sin søn tidligt fra børnehaveklassen. Hun får inspiration til aktiviteter med børnene fra andre hjemmepassere på de sociale medier, hvor forældrene sparer med hinanden, og så møder børnene andre børn til diverse fritidsaktiviteter.

»Selvfølgelig er der hårde dage, hvor jeg også godt kan savne at have noget socialt med andre voksne. Men jeg elsker virkelig at være så meget sammen med mine børn. Det er en tid, vi aldrig får igen, og jeg er den bedste til at se og imødekomme mine børns behov. Mange, jeg møder, er misundelige over, at jeg hjemmepasser, og tror måske, de ikke selv har økonomi til det. Mit bedste råd er, at man ikke vil fortryde det,« siger hun.