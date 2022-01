Søndag er der 1.617 nye smittetilfælde i Aarhus Kommune.

Det viser tal fra Statens Serum Institut.

Samtidig viser tallene, at hele 48 aarhusianske sogne nu overskrider sundhedsmyndighedernes tre kritiske grænser.

En kritisk grænse, der betyder, at sogne skal indføre særlige smitteforebyggende tiltag, hvis de tre nedenstående kriterier er opfyldt.

Der er mere end 800 smittede pr. 100.000 borgere

Der er 20 eller flere smittetilfælde i alt de sidste syv dage

Positivprocenten er på 3 procent eller mere.

Her ses anbefalingerne Gælder for alle borgere i området Det anbefales, at alle lader sig teste og bliver vaccineret.

Opfordring om skærpet fokus på at efterleve Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger og vejledninger om forebyggelse og håndtering af smittespredning af COVID-19. Dagtilbud m.v. Opfordring om, at dagtilbud tilrettelægges, så børnene så vidt muligt holder sig inden for egen stue eller tilsvarende gruppeinddeling.

Opfordring om, at aflevering og afhentning af børn foregår udendørs, hvis muligt ​Grundskoler, herunder SFO og fritidstilbud Opfordring om, at undervisning så vidt muligt foregår i stamklasser i det omfang, det er foreneligt med almindelig undervisning.

Opfordring om, at aktiviteter i SFO og fritidstilbud organiseres, så børnene så vidt muligt er i faste grupper af børn og pædagogisk personale.

Opfordring til to ugentlige test af børn fra 9-11 år, som ikke tidligere har været smittet med COVID-19 inden for de seneste 12 måneder samt opfordring til 2 ugentlige tests fra 12 år og op, hvis man ikke er vaccineret eller tidligere smittet inden for de seneste 12 måneder.

Opfordring til så vidt muligt at opdele elever klassevist i frikvarterer og pauser.

Opfordring til, at aflyse større sociale arrangementer på tværs af klasser. Sociale arrangementer med primært socialt formål såsom klassefester, fødselsdag og fælles morgenmad bør holdes inden for stamklassen.

Opfordring til, at holde afstand blandt medarbejdere, forældre m.fl. Afstandsanbefalingen omfatter ikke elever og imellem elever og medarbejdere. Efterskoler, frie fagskoler og kostafdelinger på fri- og privatskoler Opfordring til to ugentlige test af børn fra 9-11 år, som ikke tidligere har været smittet med COVID-19 inden for de seneste 12 måneder samt opfordring til 2 ugentlige tests fra 12 år og op, hvis man ikke er vaccineret eller tidligere smittet inden for de seneste 12 måneder. Kilde: SSI

Anbefalingerne ophører, når sognet i syv dage i træk ikke har været over de førnævnte kriteriers grænseværdier.

Den store smitte betød, at Falck tidligere i ugen åbnede deres tiende testcenter i Aarhus.

Det nye testcenter ligger på Frederiksgade i Aarhus C.

Se her, hvor Falcks ti hurtigtestcentre i Aarhus ligger Bruuns Galleri

M.P. Bruuns Gade 25, Aarhus C. Åbningstider:

Mandag-fredag kl. 06:30-21:00.

Lørdag-søndag kl. 08:30-18:00. City Vest.

Gudrunsvej 7, Brabrand. Åbningstider den kommende uge:

Mandag-fredag kl. 08:00-20:00.

Lørdag-søndag kl. 10:00-17:00. Storcenter Nord.

Finlandsgade 17, Aarhus N. Åbningstider:

Mandag-fredag: kl. 8.00-20.00.

Lørdag-søndag: kl. 10.00-17.00. Lille Torv.

Lille Torv 6. Åbningstider:

Mandag-søndag: 8.00-20.00. Viby.

Vestergårdsvej 16, 8260 Viby J. Åbningstider:

Mandag-søndag: kl. 8:00-20:00.

Bilka, Tilst. Bilkas indgang øst på Agerøvej 7, 8381 Tilst. Åbningstider:

Mandag-søndag: kl. 9.00-19.00. Risskov

Lystrupvej 50 i Risskov. Åbningstider:

Mandag-søndag: kl. 9.00 til 19.00. Aarhus N.

Kulturhus Bunkeren, Oluf Palmes Allé 11.

Mandag-søndag kl. 9.00 til 19.00



Højbjerg.

Bjødstrupvej 18, 8270 Højbjerg.

Mandag-søndag kl. 9.00 til 19.00 Aarhus C.

Frederiksgade 75B, 8000 Aarhus.

Mandag-søndag kl. 9.00-19.00

Det seneste døgn har cirka hver syvende PCR-prøve på landsplan vist et positivt coronasvar, hvor der i alt er registreret 26.169 nye smittede.

Det er den højeste andel, der hidtil er registreret under epidemien.

Samtidig er der registreret ti yderligere dødsfald. Der er 159 nyindlæggelser, og antallet af indlagte stiger til 734.

Ud af de smittede er 1.614 reinfektioner.