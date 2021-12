2021 lakker så småt mod enden.

Tradition tro skal det - for manges vedkommende - fejres med et brag af et festfyrværkeri. I bogstaveligste forstand.

Det er dog vigtigt at være påpasselig, hvorfor køb og brug af fyrværkeri kommer med en lang række forbud.

Alligevel bliver mere og mere ulovligt fyrværkeri importeret for hvert år, der går - og i år er ingen undtagelse. Tværtimod. Det skriver Avisen Danmark.

Mængden af ulovligt fyrværkeri, der bliver taget i tolden, stiger nemlig drastisk for hvert år, der går.

Modsat de 360 kilo, der blev inddraget i 2019, voksede det tal sig til hele 604 kilo i 2020.

Fra årsskiftet og frem til slutningen af august har Toldstyrelsen allerede indsamlet 428 kilo ulovligt nytårskrudt og stoppet det fra at blive importeret. Et tal, der forventes at stige yderligere, jo tættere vi kommer på nytåret.

»De mange tilbageholdte kilo skyldes især øget opmærksomhed og kontrol fra Toldstyrelsens side. Kontrollen sker ved en kombination af stikprøvekontroller og kontrolaktioner målrettet fyrværkeri ved forskellige grænseovergange samt ved udvalgte post- og kurerdepoter rundt om i landet,« forklarer Michael Lund, der er kontroldirektør i Toldstyrelsen til Avisen Danmark.

Han fortæller desuden, at det især er gennem polske hjemmesider, det ulovlige fyrværkeri bliver bestilt hjem.

Bliver en pakke taget i tolden, bliver den efterfølgende udleveret til politiet, hvorefter det vurderes, om der skal være en bødestraf.