Fontæner? Romerlys eller raketter?

Nu åbner salget af fyrværkeri til nytårsaften.

Måske har du allerede pløjet gennem kataloget fra Harald Nyborg eller Silvan for at finde de bedste tilbud på raketter og batterier, men selvom du allerede nu kan fylde garagen, må du væbne dig med tålmodighed:

Det er nemlig først tilladt at fyre krudtet af 27. december.

Det understreger Sikkerhedsstyrelsen i en pressemeddelelse.

»Der er seks dage omkring nytår, fra 27. december til og med 1. januar, hvor det er tilladt at skyde fyrværkeri af. Det betyder, at vi kan fejre nytår med fyrværkeri på himlen, men det er vigtigt at holde sig til de seks dage, hvor man lovligt kan bruge fyrværkeriet,« siger kontorchef Kirstine Gottlieb fra Sikkerhedsstyrelsen i pressemeddelelsen.

Hun henviser til, at både mennesker og dyr kan have det svært med fyrværkeri og henstiller til, at reglerne bliver overholdt.

Forleden skrev Avisen Danmark, at danskerne importerer ulovligt fyrværkeri som aldrig før.

I 2020 steg mængden af ulovligt fyrværkeri, der blev taget i tolden, til næsten det dobbelte i forhold til året før.

Hele 604 kilo blev taget i tolden.

Det tal ser ikke ud til at falde i år. Tværtimod. Fra 1. januar til 31. august har Toldstyrelsen indtil videre stoppet 428 kilo ulovligt fyrværkeri fra at komme ind i landet.

Her regner man med, at 2021 slår rekord i ulovligt fyrværkeri.