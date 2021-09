Novo Nordisk slankemedicin Wegovy kan ifølge eksperter være 'starten på en revolution'

Medicinen har potentiale til minimum at hjælpe hele 17 procent af den danske befolkning, der er under kategorien 'svært overvægtige.'

Lægemidlet kan give et vægttab på 15-17 kilo, og hvis man kombinerer det med en livsstilsændring, kan man opnå et vægttab på over 20 kilo.

Slankemedicinen forventes at komme på det danske marked i løbet af 2022, men det er allerede godkendt i USA, og her har produktet fået en flyvende start.

Den nye slankemedicin kan være på vej mod det danske marked i 2022 og hjælpe svært overvægtige danskere. Foto: Ernst van Norde Vis mere Den nye slankemedicin kan være på vej mod det danske marked i 2022 og hjælpe svært overvægtige danskere. Foto: Ernst van Norde

Selvom der har været problemer med at producere nok piller af det nye slankemedicin, set i forhold til hvad efterspørgslen er, runder de nu 11.200 receptudskrivninger i USA. Det er allerede 100 mere end for forgængeren Saxenda efter bare 12 uger på markedet. Det melder den amerikanske storbank Citi ifølge Børsen.

Banken vurderer, at Novo Nordisk i perioden 2021-2026 kan komme med en gennemsnitlig vækst i deres omsætning af slankemedicin på 11 procent.

Det vil ifølge medicinanalytiker Peter Verdult betyde, at salget af slankemedicin kan ramme mindst 12 milliarder kroner i 2025.

At det nye slankemiddel hitter i USA, og snart kan være på markedet i Danmark, glæder John Rosenkvist.

Det vil øge John Rosenkvist livskvalitet, hvis Wegovy kommer til Danmark. Foto: Privat Vis mere Det vil øge John Rosenkvist livskvalitet, hvis Wegovy kommer til Danmark. Foto: Privat

Han vejer 152 kilo, og hans BMI er 47,97 og det melder ham derfor 'svært overvægtig.'

63-årige John Rosenkvist har prøvet alt for at tabe sig, men har måtte kæmpe med vægten siden 1980erne. Det nye slankemiddel kan derfor være lige præcis den hjælp til at tabe sig, der vil kunne give ham det liv, som han ønsker.

»Jeg vil kunne fange mine børnebørn og drille dem lidt mere, end jeg gør i forvejen, og deltage noget mere, når vi er ude at gå, og gå længere. Bare dét at kunne røre sig lidt mere. Det vil være fantastisk,« lød det fra John Rosenkvist, da B.T. tog en snak med ham om den nye slankemedicin.

For at komme i betragtning til slankemedicinen Wegovy skal du have et BMI på over 30 eller højere end 27, hvis du også har overvægtsrelaterede sygdomme. Prisen på midlet kender vi ikke endnu, da det kommer an på, hvordan sundhedsmyndighederne vil stille sig i forhold til at hjælpe danskerne med et tilskud til produktet.