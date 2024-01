Efter flere uger massiv kritik og en larmende tavshed fra den stenrige fynbo Torben Østergaard-Nielsen har milliardærfamilie nu valgt at udtale sig om den store miljøkatastrofe, deres virksomhed er indblandet i.

Det sker på dagen, hvor selskabet Nordic Waste har chokeret yderligere ved at indgive en konkursbegæring, der dermed stopper selskabets ansvarsforpligtelse i sagen.

»Jeg er personligt dybt berørt over, hvilke konsekvenser jordskreddet har, og vil have de kommende år, for lokalområdet.«

Sådan lyder det blandt andet fra Nina Østergaard Borris, der er datter af Torben Østergaard-Nielsen og CEO og medejer af United Shipping & Trading Company (USTC), som ejer størstedelen af Nordic Waste, i en pressemeddelelse.

Torben Østergaard-Nielsen er en af Danmarks rigeste mænd. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix Vis mere Torben Østergaard-Nielsen er en af Danmarks rigeste mænd. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Hun fortsætter:

»Men selv i bagklogskabens klare lys kan vi ikke se, hvordan vi skulle have forhindret eller forudset denne naturkatastrofe. Alt har været gennemtjekket, og der har ikke på noget tidspunkt været opereret uden godkendelser fra de relevante myndigheder,« siger hun.

Torben Østergaard-Nielsen selv kalder konkursbegæringen for en 'meget ubehagelig men desværre uomgængelig beslutning'.

I pressemeddelelsen kalder USTC selv sagen for 'usædvanlig tragisk' og en 'naturkatastrofe af en kaliber aldrig tidligere set i Danmark'.

Samtidig anslår USTC, at genopretningen af området potentielt vil kunne resultere i en regning i milliardklassen. Selv har virksomheden planer om at bidrage med 100 millioner kroner til at hjælpe områdets borgere.

Nina Østergaard Boris forklarer, at man har valgt at begære Nordic Waste konkurs, da man som koncern er 'nødsaget til' at beskytte moderselskabet USTC, da situationen er blevet langt værre, end hverken Nordic Waste eller USTC kan håndtere. USTC havde sidste år en egenkapital på 5,5 milliarder kroner.

»Den klare ambition med Nordic Waste har hele tiden været at bidrage til den cirkulære udvikling i bygge- og anlægsbranchen gennem oprensning og genanvendelse af forurenet jord. Det gør det blot endnu mere trist, at vi er nødsaget til at træffe denne beslutning for at beskytte koncernens øvrige virksomheder,« lyder det fra Nina Østergaard Borris.

Torben Østergaard-Nielsen er Danmarks sjetterigeste mand med en formue, som Økonomisk Ugebrev har vurderet til 41,89 milliarder kroner i 2023.

Han har primært tjent sin formue på bunkerolie – også kendt som brændstof til skibe – i virksomheden United Shipping & Trading Company (USTC).

Torben Østergaard-Nielsen med sine to døtre. Fra venstre: Mia Østergaard Rechnitzer, Nina Østergaard Borris, Torben Østergaard-Nielsen, . Foto: USTC Foto: USTC Vis mere Torben Østergaard-Nielsen med sine to døtre. Fra venstre: Mia Østergaard Rechnitzer, Nina Østergaard Borris, Torben Østergaard-Nielsen, . Foto: USTC Foto: USTC

Han ejer dog også størstedelen af jordrensningsselskabet Nordic Waste gennem en stor ejerandel i selskabet DSH Environment.

Balladen om Nordic Waste i Randers begyndte i slutningen af 2023 hvor et større bjerg af forurenet jord begyndte at skride med fare for at begrave byen Ølst samt lave en kæmpe forurening af blandt andet Alling Å.

Samtidig valgte Nordic Waste at kaste håndklædet i ringen den 19. December og opgive at stoppe jordskreddet. I stedet er arbejdet og regningen indtil videre havnet hos Randers Kommune, der kæmper mod det kæmpe bjerg, har blandt andre Finans beskrevet.

Indtil videre har kommunens indsats kostet 41 millioner kroner, mens forsøg på at få Nordic Waste til lommerne ind til videre har været forgæves.

Det rejste torsdag en sønderlemmende kritik fra formanden for Kommunernes Landsforening, Martin Damm (V):

»Vi har sjældent set en igangværende virksomhed løbe af pladsen, som vi har set her,« sagde han til Jyllands-Posten.

Ifølge Torben Østergaard-Nielsen var der ingen andre muligheder end en konkursbegæring af Nordic Waste:

»Vi har siden december haft en frygt for, at vi ikke kendte det fulde omfang af disse naturkræfter, hvilket desværre skulle vise sig at være korrekt. At det nu ender med en konkursbegæring i Nordic Waste, er en meget ubehagelig men desværre uomgængelig beslutning, som vi alle havde ønsket kunne være undgået. Men der er ikke andre udveje,« lyder det blandt andet fra Torben Østergaard-Nielsen, der er bestyrelsesformand og medejer af USTC.

Selvom USTC selv skriver, at regningen for genopretningen kan ende i 'milliardklassen', så er der ingen forlydende om, at Torben Østergaard-Nielsen og Nordic Waste vil bidrage økonomisk i den akutte del med oprydningen af og bekæmpelsen af klimakatastrofen.

Rigmanden oplyser dog, at man i 2024 vil etablere en klimafond, som USTC vil donere 100 millioner kroner til. Heraf skal halvdelen bruges på at hjælpe borgerne i Ølst.