Normalt er det et populært sted at tage en dukkert eller en sejle en tur på et SUP-board. Men i øjeblikket er anbefalingen klar:

Lad være, folk skider i vandet.

Bådejerne i Aarhus Lystbådehavn tømmer nemlig deres spildevandstanke ud i havnebassinet, og det giver ikke overraskende dårlig vandkvalitet.

»Vandkvaliteten er på et niveau, hvor jeg ikke vil anbefale, man bader. Vi måler vandkvaliteten flere steder, og i imellem konstaterer vi for højt et antal colibakterier i det,« siger havnemester Ejvind Nielsen til stifen.dk.

Der er ellers strenge regler for, hvornår man må tømme sin spildevandstank i havet.

Det skal nemlig foregå mindst 12 sømil, svarende til 22 kilometer, fra nærmeste havn.

Både, der er mindre end 20 år gamle, skal desuden have indbygget en spildevandstank, der kan tømmes på land. På trods af dette er der stort set ingen bådejere i Aarhus Lystbådehavn, der vælger at tømme spildevand på land, fortæller havnemesteren.

Hvis man trodser anbefalingerne og alligevel bader i Aarhus Lystbådehavn, bør man skylle sig grundigt efter og sørge for ikke at få hovedet under vand, lyder anbefalingen.